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Спорт
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сегодня, 20:46
Красота с кулаками: девушка из Усмани выиграла престижный турнир по боксу
А вот парни из Липецкой области пробиться на пьедестал не сумели.
В весовой категории дот 63 кг ученица тренера разобралась с двумя соперницами. В полуфинале она выиграла у Александры Сезиной из Лангепаса (ХМАО-Югра), а в финальном бою единогласным решением судей победила Александру Кошелеву из Брянска и забрала главный приз.
А вот юноши из Липецкой области пробиться на пьедестал не сумели. Максим Носиков (57 кг) из липецкой СШОР № 9 выиграл два поединка, но был остановлен в четвертьфинале. Захар Смирнов из Чаплыгина (80 кг) из Чаплыгина выиграл первый бой, а во втором проиграл. Его земляк Никита Башкатов (66 кг) и усманец Никита Рубцов (57 кг) уступили в первых же боях.
В вольной борьбе уже давно Липецкая область завоёвывает медали в основным на женских плечах. Похожая ситуация складывается и в боксе.
Несветаева прошлым летом выиграла первенство России U16 в Боснии. Дина Сикстус из Лебедяни прошлой осенью победила в первенстве мира среди девушек до 18 лет.
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