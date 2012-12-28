Ельчанин выиграл первенство России по лёгкой атлетике

На счету спортсменов Липецкой области полный комплект медалей.

В состязаниях лучших молодых легкоатлетов страны на счету наших земляков полный комплект медалей. Липчанин Фёдор Белимов взял «серебро» в прыжках в длину с результатом 6 метров 90 сантиметров. Дальше прыгнул только победитель Артем Абрамук из Ставропольского края, единственный участник, которому покорился семиметровый рубеж — 7.11. А вот «бронзовый» призёр Владислав Саморуков из Рязани отстал он нашего спортсмена всего на два сантиметра – 6,88.









Белимов слева



В толкании ядра липчанка Мария Новикова стала третьей – 14,21. Победила Татьяна Рабыченко (Ставропольский край) - 14.61, серебро у Ульяны Ивановской из Москвы - 14.50.









Новикова крайняя справа



Прыгун из Ельца Егор Бобров стал победителем первенства России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в Тюмени.В секторе для тройного прыжка Егор был неудержим: в своей лучшей попытке он «улетел» на 14 метров и 69 см, опередив более чем на 20 см ближайшего конкурента Никиту Паномарёва из Ставропольского края – 14,69. Третий призёр Дмитрий Вишняк из Калининградской области отстал очень прилично – 13.86.Белимова и Новикову подготовили наставники СШОР №5 Лидия Филатова и Наталья Рощупкина, Боброва – тренер елецкой спортивной школы №1 Михаил Числов.В Тюмени соревновались 600 легкоатлетов из 60 регионов страны.