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сегодня, 20:09
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1000-й матч Дмитрия Куликова в НХЛ

За всю историю такое достижение покорялось лишь девятерым россиянам.

Обладатель Кубка Стэнли-2024 липецкий защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов провёл свой 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге.

Историческое достижение он установил в домашнем матче «пантер» с «Лос-Анжелес Кингз» и отметил юбилей отметил результативной передачей на гол Сэма Беннета. «Флорида», ворота которой удержал за замке признанный первой «звездой» матча Сергей Бобровский, одержала победу – 3:0.

Куликов стал лишь 9-м россиянином, которому покорился рубеж в тысячу матчей в сильнейшей лиге планеты. В «клуб избранных» входят Александр Овечкин (на данный момент 1460 игр), Алексей Ковалёв (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Фёдоров (1248), Евгений Малкин (1192), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085) и Сергей Зубов (1068).

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Куликов, которому сейчас 34 года, проводит свой 16-й сезон. Больше всего в карьере он сыграл именно за «Флориду», за которую выступал в 2009-16 гг, а затем вернулся в команду в 2023 году – 588 матчей. Так же в его карьере были «Виннипег Джетс» (170), «Миннесоту Уайлд» (80), «Анахайм Дакс» (66), «Баффало Сэйбрз» (47), «Нью-Джерси Дэвилз» (38), «Эдмонтон Ойлерз» (10) и «Питтсбург Пингвинз» (6).

Всего сейчас на счету Дмитрия в 1000 матчей 49 голов, 196 результативных передач при показателе полезности +/- — «минус 29».

«Флорида» в текущем сезоне лидирует в своём Атлантическом дивизионе. Дмитрий провёл 52 матча, забил 3 гола, 11 раз ассистировал партнёрам при показателе полезности «плюс 7».

Фото nhl.com
Хоккей. Дмитрий Куликов
НХЛ
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Комментарии (4)

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RUKA
сегодня, 20:56
Куликов большую часть карьеры не играл за лидеров, откуда другому показателю взяться? С учётом уровня его команд "-29" это очень даже неплохо. У хвалёного Ковальчука "+/-" в НХЛ - минус 146, для сравнения
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Так то
сегодня, 21:12
Хваленый Ковальчук чемпион мира.
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Причём
57 минут назад
Хваленый Ковальчук чемпион мира. Дважды чемпион мира, и чемпион Олимпиады. Куликову до него, как ЛКС до КПРФ
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Ну
сегодня, 20:43
Показатель полезности такой себе. Как и все в этом городе.
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