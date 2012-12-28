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Происшествия
2013
сегодня, 14:56
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Вам письмо: ельчанина на полмиллиона рублей обманул «сотрудник Почты России»
Стали известны новые подробности громкого мошенничества.
Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, на мобильный телефон мужчине позвонил мошенник, представившийся сотрудником «Почты России», сообщил, что на его имя поступило письмо из налоговой службы, и поинтересовался, на какой адрес его направить.
Ельчанин назвал свой адрес и звонивший пояснил, что ему придет SMS-сообщение с кодом, который необходимо назвать для отправки письма. Поверив звонившему, ельчанин назвал код из сообщения.
Затем ему позвонила женщина и представилась сотрудником «Госуслуг» пояснила, что его личными данными завладели мошенники и пытаются оформить кредит.
Чтобы предотвратить хищение денег, необходимо было связаться с сотрудником «Центрального банка России». А тот в свою очередь пояснил, что необходимо срочно закрыть счет в банке и снять имеющиеся на нем деньги.
Мужчина направился в банк, снял со счета 500 000 рублей и перевел их на указанный ему «безопасный счет». Вернувшись домой, он понял, что его обманули и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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