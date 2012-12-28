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2013
сегодня, 14:56
11

Вам письмо: ельчанина на полмиллиона рублей обманул «сотрудник Почты России»

Стали известны новые подробности громкого мошенничества.

29 января в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу обратился 54-летний мужчина с заявлением о мошенничестве.

Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, на мобильный телефон мужчине позвонил мошенник, представившийся сотрудником «Почты России», сообщил, что на его имя поступило письмо из налоговой службы, и поинтересовался, на какой адрес его направить.

Ельчанин назвал свой адрес и звонивший пояснил, что ему придет SMS-сообщение с кодом, который необходимо назвать для отправки письма. Поверив звонившему, ельчанин назвал код из сообщения.

Затем ему позвонила женщина и представилась сотрудником «Госуслуг» пояснила, что его личными данными завладели мошенники и пытаются оформить кредит.

Чтобы предотвратить хищение денег, необходимо было связаться с сотрудником «Центрального банка России». А тот в свою очередь пояснил, что необходимо срочно закрыть счет в банке и снять имеющиеся на нем деньги.

Мужчина направился в банк, снял со счета 500 000 рублей и перевел их на указанный ему «безопасный счет». Вернувшись домой, он понял, что его обманули и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Сергей 13
сегодня, 19:40
Поздравляю тебя Шарик,ты балбес!
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Лиза
сегодня, 17:28
Письмо от налоговой службы с адресом: на деревню дедушке... комедия.
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Савелий
сегодня, 17:10
Ничего себе многоходовочка! И ведь прошло! Я на этапе сообщить код посылаю звонившего.
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А
сегодня, 15:39
С прайм + от сбера до 1,5 мульта в день в банкомате можно снимать. Так на всякий случай сообщаю)))
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Сергей
сегодня, 16:30
Так и есть)))
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Гость
сегодня, 15:37
Совсем что ли с ума сошли, пишут, предупреждают, толку нет, ворде и не особо старый
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Марина
сегодня, 15:31
В банкомате Сбербанка можно снять за один день только 50 тысяч, на большую сумму нужно делать заявку. Как же можно было 500 тыс обналичить одновременно?
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Сергей
сегодня, 16:30
Не за день, а за раз. Потом снова выбираете 50 и снимаете. Суточный лимит можете узнать в банке. К тому же есть другие карты с повышенным лимитом до миллиона
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По-разному
сегодня, 16:26
Снятие наличных зависит от условий карты. У меня в сутки 300. В любом банкомате. Карта зарплатная. Возможности карт разные- до миллиона точно.
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....
сегодня, 15:24
Как он сразу снял 500000руб. Я недавно 100000 забрал только по заявке за 1-2 дня
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48 копеек
сегодня, 15:20
ну так это не обман, это новая акция от почты
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