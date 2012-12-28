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4760
сегодня, 09:21
17

Полиция устанавливает обстоятельства падения липчанина с 11-го этажа

В больницу упавшего 31-летнего мужчину доставили еще живым.

Сегодня в три часа утра с 11-го этажа дома на улице Катукова, 42 упал 31-летний мужчина.

Бригада скорой помощи диагностировала у него кататравму — множество повреждений внутренних органов и костно-мышечной системы, закрытую черепно-мозговую травму, шок второй степени. В больницу скорой медицинской помощи мужчину довезли еще живым, но в коме, где передали дежурной бригаде реаниматологов.

— Жив. Боремся за его спасение, — коротко сказали о состоянии здоровья пациента в клинике.

— Ночью в дежурную часть УМВД России по Липецку поступило сообщение о падении мужчины с высоты на улице Катукова. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются в ходе проверки сотрудниками 7-го отдела полиции, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УВМД РФ по Липецкой области.
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
эх
сегодня, 15:06
пятница развратница она такая, окно с дверью попутал, а был бы трезв убился бы
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Мистер очевидность
сегодня, 14:48
От удалённой работы и учёбы люди дичают, большинство больше верит интернету чем живым людям))) а. Безденежье уменьшает шансы посещения увеселительных заведений с большим скопление людей , вот так и живём, скоро душу будут изливать смартфону... Печально все это, печально...
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Гость
сегодня, 13:27
Люди становятся никому не нужны даже себе! Вот где проблема и беда современности!
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Нонка
сегодня, 13:20
Передоз?
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Нервная мать
сегодня, 12:18
Час от часу не легче
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Аль Капоне
сегодня, 12:17
Чувак серьёзно почуял себя бетманом после применения какой то дряни...
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Жесть
сегодня, 12:05
Неприятности когда-то заканчиваются, а жизнь одна. Она и так слишком коротка, не нужно делать её ещё короче.
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Учёный из училища
сегодня, 10:59
Антидепресанты уже давно продавать без рецепта, тогда падать меньше будут, а за одно меньше будут пить и долбиться наркотой!
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тема для размышления
сегодня, 11:40
прикинь, мне 57 лет, и к алкоголю и прочей дряни у меня тяги нет. Каждый день у меня занят- нет ни минуты покоя. Ставлю себе задачи и решаю их до достижения цели (мечты-желания). ... Все пьянки-тусовки от безделья !!! От безделья , но за ежемесячное пособие в ЕС-США мужики бабами делаются.... Так что дело не в антидепрессантах , а в смысле жизни и каким путем человек идет......
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Учёный из училища
сегодня, 13:22
прикинь, мне 57 лет, и к алкоголю и прочей дряни у меня тяги нет. Каждый день у меня занят- нет ни минуты покоя. Ставлю себе задачи и решаю их до достижения цели (мечты-желания). ... Все пьянки-тусовки от безделья !!! От безделья , но за ежемесячное пособие в ЕС-США мужики бабами делаются.... Так что дело не в антидепрессантах , а в смысле жизни и каким путем человек идет...... Вот тут про правильный путь рассказывают, а мне интересно если человек пошёл не по тому пути (заблудился или ещё что случилось) то пусть прыгает или от синьки помирает? У меня много знакомых которые спились и умерли не дожив до 50, а им можно было помочь! Эти люди думали что алкоголь и есть антидепресант, только они ошиблись!
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Валентин
37 минут назад
Вот тут про правильный путь рассказывают, а мне интересно если человек пошёл не по тому пути (заблудился или ещё что случилось) то пусть прыгает или от синьки помирает? У меня много знакомых которые спились и умерли не дожив до 50, а им можно было помочь! Эти люди думали что алкоголь и есть антидепресант, только они ошиблись! У всех своя судьба. Надо и побухать и покачаться и подраться вмеру. Главное вовремя остановиться. Понять когда дальше пропасть. В церковь надо идти. К Богу. Начать просто отстоять службу и слушать себя. Главное заставить себя начать. И никого не слушать не стесняться. И так каждое воскресенье.
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Липецкие басни
сегодня, 12:52
прикинь, мне 57 лет, и к алкоголю и прочей дряни у меня тяги нет. Каждый день у меня занят- нет ни минуты покоя. Ставлю себе задачи и решаю их до достижения цели (мечты-желания). ... Все пьянки-тусовки от безделья !!! От безделья , но за ежемесячное пособие в ЕС-США мужики бабами делаются.... Так что дело не в антидепрессантах , а в смысле жизни и каким путем человек идет...... Прикинь, а мне 53 года и я курил 36 лет и бесчётное количество раз безуспешно пытался бросить, к тому же я и сам не заметил как стал запойным алкоголиком! К 50 годам мне все эти привычки достали, но я ничего не мог сделать с этим, пока не стал пить антидепресанты, вот в 50 лет я бросил пить, а через 2 месяца курить, хожу в качалку и достиг неплохих результатов. Да и вообще всё наладилось и деньги есть и работа и планы на будущее! А ты мне чего-то рассказываешь, как надо и как не надо.
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Липчанин
сегодня, 13:32
Прикинь, а мне 53 года и я курил 36 лет и бесчётное количество раз безуспешно пытался бросить, к тому же я и сам не заметил как стал запойным алкоголиком! К 50 годам мне все эти привычки достали, но я ничего не мог сделать с этим, пока не стал пить антидепресанты, вот в 50 лет я бросил пить, а через 2 месяца курить, хожу в качалку и достиг неплохих результатов. Да и вообще всё наладилось и деньги есть и работа и планы на будущее! А ты мне чего-то рассказываешь, как надо и как не надо. Просто у тебя нет силы воли.
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Липецкие басни
сегодня, 13:46
Просто у тебя нет силы воли. Вот и в качалке всякие дрищи малолетние меня пытаются учить как правильно заниматься, да только у меня предплечье толще чем у них ноги! Диванные эксперты кругом, один умней друго!
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Липецкие басни
сегодня, 13:40
Просто у тебя нет силы воли. Ага, деньги есть, сила есть, воля есть, а силы воли нет!
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Нервная мать
сегодня, 12:19
прикинь, мне 57 лет, и к алкоголю и прочей дряни у меня тяги нет. Каждый день у меня занят- нет ни минуты покоя. Ставлю себе задачи и решаю их до достижения цели (мечты-желания). ... Все пьянки-тусовки от безделья !!! От безделья , но за ежемесячное пособие в ЕС-США мужики бабами делаются.... Так что дело не в антидепрессантах , а в смысле жизни и каким путем человек идет...... Счастливый вы человек! И что? Все так прямо решается? Все цели, все мечты? Сколько бы не поставила целей, все катится в тар- тарары.
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Патриот
сегодня, 12:19
прикинь, мне 57 лет, и к алкоголю и прочей дряни у меня тяги нет. Каждый день у меня занят- нет ни минуты покоя. Ставлю себе задачи и решаю их до достижения цели (мечты-желания). ... Все пьянки-тусовки от безделья !!! От безделья , но за ежемесячное пособие в ЕС-США мужики бабами делаются.... Так что дело не в антидепрессантах , а в смысле жизни и каким путем человек идет...... Точно, все зависит от того, сколько мозгов и естественно от образа жизни и воспитания.
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