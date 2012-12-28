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Происшествия
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сегодня, 09:21
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Полиция устанавливает обстоятельства падения липчанина с 11-го этажа
В больницу упавшего 31-летнего мужчину доставили еще живым.
Бригада скорой помощи диагностировала у него кататравму — множество повреждений внутренних органов и костно-мышечной системы, закрытую черепно-мозговую травму, шок второй степени. В больницу скорой медицинской помощи мужчину довезли еще живым, но в коме, где передали дежурной бригаде реаниматологов.
— Жив. Боремся за его спасение, — коротко сказали о состоянии здоровья пациента в клинике.
— Ночью в дежурную часть УМВД России по Липецку поступило сообщение о падении мужчины с высоты на улице Катукова. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются в ходе проверки сотрудниками 7-го отдела полиции, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УВМД РФ по Липецкой области.
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