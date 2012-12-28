Полиция устанавливает обстоятельства падения липчанина с 11-го этажа

В больницу упавшего 31-летнего мужчину доставили еще живым.

Сегодня в три часа утра с 11-го этажа дома на улице Катукова, 42 упал 31-летний мужчина.Бригада скорой помощи диагностировала у него кататравму — множество повреждений внутренних органов и костно-мышечной системы, закрытую черепно-мозговую травму, шок второй степени. В больницу скорой медицинской помощи мужчину довезли еще живым, но в коме, где передали дежурной бригаде реаниматологов.— Жив. Боремся за его спасение, — коротко сказали о состоянии здоровья пациента в клинике.— Ночью в дежурную часть УМВД России по Липецку поступило сообщение о падении мужчины с высоты на улице Катукова. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются в ходе проверки сотрудниками 7-го отдела полиции, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УВМД РФ по Липецкой области.