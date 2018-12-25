Происшествия

15 минут назад

На площади Гагарина водитель получил травму в столкновении легковушек

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#Авария #ДТП
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На площади Гагарина водитель получил травму в столкновении легковушек
Сегодня утром в Липецке на улице Гагарина в столкнулись автомобили "Лада" и "Киа".

Автомобиль "Лада" двигался по улице Гагарина в сторону памятника Авиаторам, "Киа" разворачивался на перекрёстке с улицей Балмочных. Машины столкнулись.

В ДТП получил травму ноги 31-летний водитель "Киа". С подозрением на перелом ноги он был госпитализирован.

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#Авария #ДТП
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