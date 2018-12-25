На площади Гагарина водитель получил травму в столкновении легковушек

Сегодня утром в Липецке на улице Гагарина в столкнулись автомобили "Лада" и "Киа".



Автомобиль "Лада" двигался по улице Гагарина в сторону памятника Авиаторам, "Киа" разворачивался на перекрёстке с улицей Балмочных. Машины столкнулись.



В ДТП получил травму ноги 31-летний водитель "Киа". С подозрением на перелом ноги он был госпитализирован.



