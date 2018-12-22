Происшествия
54 минуты назад
За рулем перевернувшейся машины сидел инвалид без прав
Водитель не пострадал.
Сегодня в Липецке на улице Московской перевернулся автомобиль. Машина задела бордюр колесом и опрокинулась на крышу.
Оказалось, что за рулем автомобиля находился инвалид. Мало того, его уже лишили права управления транспортными средствами, а у сотрудников полиции есть основания направить водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Оказалось, что за рулем автомобиля находился инвалид. Мало того, его уже лишили права управления транспортными средствами, а у сотрудников полиции есть основания направить водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Сара
У Гайдая
Михаил
О
Липчанин
гость 1
....
Дрозд
Чья машина?
сильный снег