Происшествия

54 минуты назад

За рулем перевернувшейся машины сидел инвалид без прав

11 939
#авария #ДТП
За рулем перевернувшейся машины сидел инвалид без прав

Водитель не пострадал.

Сегодня в Липецке на улице Московской перевернулся автомобиль. Машина задела бордюр колесом и опрокинулась на крышу.

Оказалось, что за рулем автомобиля находился инвалид. Мало того, его уже лишили права управления транспортными средствами, а у сотрудников полиции есть основания направить водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

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#авария #ДТП

Комментарии (11)

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Сара

2 минуты назад
Егомашина выскочила прям перед моей,и его закрутило,страшновато!все на моих глазах происходило,отдать должное мужчины водители молодцы многие остановились чтобы помочь
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У Гайдая

4 минуты назад
гость 1, А мне честное слово по барабану,что тебе не смешно.
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Михаил

13 минут назад
Этот инвалид 2 месяца назад протаранил мне автомобиль. С двух сторон пытался скрыца с места ДТП.. Его скрутили и лишили прав.. Отобрать машину нахер... И закрыть.. Уколов.. Этот гражданин фамилия..
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О

24 минуты назад
История из анекдота про страну , Где президент Путин !
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Липчанин

29 минут назад
Пьяный инвалид это просто * ...ц! Сам недочеловек и других готов угробить! Ослина тупая!
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гость 1

31 минуту назад
Чья машина?, не смешно абсолютно.У Петросяна учился?
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....

31 минуту назад
Это же уму не растяжимо
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Дрозд

38 минут назад
Обосратое чудовище,сам сук@ некондиция.Так и других покалечит.В расход гниду.
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Чья машина?

38 минут назад
Где этот инвалид?-НУ Я ИНВАЛИД!ЧЁ НАДО?
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сильный снег

41 минуту назад
может голодный неделю был . за едой ехал в светофор.
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