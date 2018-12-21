Липецкого каратиста подвели лишние 100 граммов (ФОТО)

Мастера всестилевого каратэ достойно закончили год на Всероссийских соревнованиях в Москве.

Отлично выступили спортсмены Липецкой области в Москве на Всероссийском турнире по всестилевому каратэ.

Соревнования в столице всегда собирают большое количество участников, вот и на этот раз на татами спортивного комплекса МГТУ вышли более 500 бойцов из десятков регионов России. Нашу область представляли спортсмены Липецка, Ельца и Добринки.

Героиней турнира стала Анастасия Цысова, которая умудрилась увезти из Москвы три медали. В весовой категории до 60 кг среди девушек 16-17 лет Настя заняла первое место, а затем решила попробовать свои силы в абсолютной категории (без учета веса). Здесь Цысова тоже победила всех соперниц и в результате получила второе «золото».







Выступила талантливая девушка и в ката (т.е. в демонстрации техники), и здесь тоже добралась до пьедестала почета - третье место.



Владислав Цветков выступал среди взрослых (от 18 и старше) в категории до 80 кг. Одержав несколько побед, наш земляк вышел в финал, но развязка получилась неожиданной. Соперники провели равный бой, мнения судей разделились и в результате победитель был определен по меньшему весу. В результате победителем стал спортсмен из Тюмени, который на контрольном взвешивании оказался... на 100 граммов легче липчанина, который в итоге остался с «серебром».

Еще один взрослый спортсмен Евгений Папин в самой тяжелой весовой категории у мужчин - свыше 90 кг взял «бронзу» и прибавил к ней медаль такого же достоинства в ката.







По две серебряные медали увезли с собой Вероника Лукина (14-15 лет, вес до 65 кг) и Виктория Анохова (12-13 лет, до 60 лет) - в ката и кумитэ (поединках).

Анжелина Лысикова (12-13 лет) добыла серебряную награду в разделе «дзю-кумитэ».

Ельчанка Виктория Горячева (14-15 лет, до 65 кг) завоевала «бронзу» в кумитэ.







Состоялись в нашей команде и два дебюта Арины Двуреченской (16-17 лет) и Александра Тихонова, при этом Арина положила в копилку команду «бронзу» в ката.

Подготовили спортсменов Анатолий Симонов, Армен Акопян, Олег Крутов и Владимир Бедоян, являющийся президентом областной федерации Всестилевого каратэ. Последние трое в Москве еще и успешно справились с ролью судей соревнований.





