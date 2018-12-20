Реальные доходы липчан продолжают падать

За десять месяцев реальные доходы жителей Липецкой области уменьшились на 1,7%.

Среднедушевые доходы населения Липецкой области в январе-октябре составили 28 748 рублей в месяц. При том реальные денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились по сравнению с прошлогодним на 1,7%. В целом объем денежных доходов населения сложился в размере 331 млрд. рублей. Денежные расходы населения составили 306 млрд. рублей.

Традиционно наибольшая часть расходов пришлась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). В январе-октябре на эти цели было израсходовано 270 млрд. рублей, или 82% всех доходов, что на 7,2% больше, чем в январе-октябре 2017 года.

На «накопительные» статьи расходов, такие как, сбережения во вкладах и ценных бумагах, изменения на счетах физических лиц-предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение иностранной валюты, покупка недвижимости, скота и птицы, в январе-октябре 2018 года населением было израсходовано 1,2% денежных доходов, что несколько ниже уровня января-октября 2017 года, сообщает Липецкстат.