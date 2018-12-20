Общество

58 минут назад

Реальные доходы липчан продолжают падать

18 820
#доходы
3
Реальные доходы липчан продолжают падать

За десять месяцев реальные доходы жителей Липецкой области уменьшились на 1,7%.

Среднедушевые доходы населения Липецкой области в январе-октябре составили 28 748 рублей в месяц. При том реальные денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились по сравнению с прошлогодним на 1,7%. В целом объем денежных доходов населения сложился в размере 331 млрд. рублей. Денежные расходы населения составили 306 млрд. рублей. 

Традиционно наибольшая часть расходов пришлась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). В январе-октябре на эти цели было израсходовано 270 млрд. рублей, или 82% всех доходов, что на 7,2% больше, чем в январе-октябре 2017 года.

 На «накопительные» статьи расходов, такие как, сбережения во вкладах и ценных бумагах, изменения на счетах физических лиц-предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение иностранной валюты, покупка недвижимости, скота и птицы, в январе-октябре 2018 года населением было израсходовано 1,2% денежных доходов, что несколько ниже уровня января-октября 2017 года, сообщает Липецкстат.

18 820
#доходы
3

Комментарии (18)

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Тин пу

6 минут назад
Сегодня на вопрос о пропасти между топ менеджнрами и простым народом пупкин сказал что это нормально так во всем мире происходит. Так что вы нищее быдло помалкивайте, революции не будет, Вас тихо к стеночке поставят)
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я

7 минут назад
придурки, опять воняете? дебильные людишки
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я

8 минут назад
Наглая ложь, пойди с моста прыгни
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Мер

10 минут назад
Госслужащий, У меня знания русского языка неплохие, но я забыл слово з а * . с я с мягким знаком пишется или без него.
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Наглая ложь

12 минут назад
10 лет как не растет зарплата
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Еж

27 минут назад
Госслужащий, правильно говорите товарищ , доходы растут у путлера и его банды.... а народу на х.й нужно курите бамбук российский люд....
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Госслужащий

30 минут назад
Мер, да потому что если бы узнавали больше, уже давно бы расстреляли. В том числе и я!!!
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Госслужащий

32 минуты назад
Липчанин, я девочка и в этом ни чего не понимаю
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Мер

35 минут назад
А почему исчезла статья об узнаваемости врио губернатора -30%. Или город 48 уже получил за это люлей. И в скором напечатает статью ибо узнаваемости 148%.
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Рома

36 минут назад
Путин сказал у населения денег дохрена,и покупка машин выросла на 25%и за границу летать стали больше на 35%
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