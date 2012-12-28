69-летний «Коля Домкрат» поднял самого себя 19 раз

Неугомонный силач и в этом году планирует всех удивлять.

Уникальный силач из Липецкого района, трижды занесённый в «Книге рекордов Гиннесса» Николай Грачёв вновь отличился.На этот раз он решил проверить силушку на открытом турнире в спортивном комплексе «Атлант» в селе Копцевы Хутора под эгидой МАСС – Международной ассоциации силовых видов спорта.69-летний атлет, чей вес не превышает 50 кг, в первом же упражнении – жиме лёжа справился со штангой, в полтора раза тяжелее себя – 75 кг. А в становой тяге атлет по прозвищу «Коля Домкрат» осилил и все 120.Но главные аплодисменты неувядающий ветеран сорвал в народном жиме лежа, в котором спортсмены жмут штангу, равную им по весу, на количество повторений. 50-килограммовый снаряд пенсионер поднял 19 раз!Все три результата Грачёва стали чемпионскими среди мужчин в весовой категории до 50 кг. При этом они превышали высшие мировые достижения в его возрастной и весовой категориях, но официально рекорды на этих соревнованиях не регистрировались.Как рассказал GOROD48 сам уникум, соревнования стали для него хорошей проверкой перед главными турнирами-2025. Уже в апреле обладатель 500 рекордов мира в силовых видах спорта планирует и дальше улучшать статистику в Кубке Евразии по пауэрлифтингу в Воронеже.