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Спорт
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сегодня, 19:39
Допрыгнет ли липчанка до 400 тысяч рублей?
Кристина Королёва стала второй в Питере, но уступила лидерство в общем зачёте «Снежной королевы».
Кристина с первых попыток взяла высоты вплоть до 188 см, с которой справилась уже со второго раза. Две попытки понадобились и на отметке 191 см, а вот высоту в 194 см наша 34-летняя спортсменка на этот раз покорить так и не смогла.
Победительницей стала хозяйка соревнований Мария Кочанова - 196 см, которая и получила главный денежный приз – 130 тысяч рублей, а также ещё и бонус от ВФЛА за выполнение норматива, которого хватило бы для участия в чемпионате Европы в помещении, будь наши спортсмены туда допущенными – 300 тысяч.
Королёва за 2-е место довольствовалась 65 тысячами рублей. Но это ещё полбеды: Кристина утратила лидерство в общем зачёте турнира «Снежная королева», уступив его как раз Кочановой. У Марии 3 490 очков, у Кристины чуть меньше – 3 481, у идущей третьей Натальи Спиридоновой из Пскова – 3 372.
Следующий этап серии проходит в Москве в рамках стартовавшего сегодня зимнего первенства России, а финал серии – 6-8 марта тоже в столице. Победительница получит кругленькую сумму – 400 тысяч рублей.
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