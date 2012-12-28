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сегодня, 19:39

Допрыгнет ли липчанка до 400 тысяч рублей?

Кристина Королёва стала второй в Питере, но уступила лидерство в общем зачёте «Снежной королевы».

Знаменитая липецкая прыгунья в высоту Кристина Королёва заняла 2-е место в Мемориале Заслуженного тренера СССР Виктора Алексеева в Санкт-Петербурге.

Кристина с первых попыток взяла высоты вплоть до 188 см, с которой справилась уже со второго раза. Две попытки понадобились и на отметке 191 см, а вот высоту в 194 см наша 34-летняя спортсменка на этот раз покорить так и не смогла.

Победительницей стала хозяйка соревнований Мария Кочанова - 196 см, которая и получила главный денежный приз – 130 тысяч рублей, а также ещё и бонус от ВФЛА за выполнение норматива, которого хватило бы для участия в чемпионате Европы в помещении, будь наши спортсмены туда допущенными – 300 тысяч.

Королёва за 2-е место довольствовалась 65 тысячами рублей. Но это ещё полбеды: Кристина утратила лидерство в общем зачёте турнира «Снежная королева», уступив его как раз Кочановой. У Марии 3 490 очков, у Кристины чуть меньше – 3 481, у идущей третьей Натальи Спиридоновой из Пскова – 3 372.

Следующий этап серии проходит в Москве в рамках стартовавшего сегодня зимнего первенства России, а финал серии – 6-8 марта тоже в столице. Победительница получит кругленькую сумму – 400 тысяч рублей.
Лёгкая атлетика
Кристина Королёва
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