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сегодня, 17:02
5

Управляющая компания чистила кровлю от снега и повредила балкон: жилец взыскал 57 600 рублей

УК требования не признала.

Вынесено решение по иску жильца, балкон которого был повреждён в результате очистки управляющей компанией кровли крыши дома от снега и наледи.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, cтоимость ремонта балкона составила 33 400 рублей, но добровольно УК возместить ущерб отказалась, и тогда жилец обратился за защитой своих прав в суд.

УК исковые требования не признала, указывая, что балкон был установлен самовольно с организацией отлива, выступающего за границы вышерасположенного балкона, поэтому управляющая компания не несет ответственность за причинение ущерба. Но у жильца было другое решение суда, по которому ему разрешено сохранить перепланировку — балкон-пристройку к наружной стене квартиры.

В результате суд встал на сторону жильца: с управляющей компании взыскано в общей сложности 57 600 рублей. В эту сумму вошёл ущерб в 33 400 рублей, компенсация морального вреда в 5 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 19 200 рублей.
ЖКХ
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Жителю
сегодня, 19:40
Ук деньги собирают с нас большие. Выплатят через пристовов
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Как обычно
сегодня, 19:40
Не чистят лёд - жалобы Стали чистить - опять жалобы. Надо, чтобы жильцы сами все чистили.
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житель центра
сегодня, 17:44
И правильно, эти горе работники все раскурочат. Ремонтировали крышу порвали все провода к антенне, можно ведь аккуратно их убрать, нет блин все порвали варвары!
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Житель
сегодня, 17:29
Выиграть суд это не значит взыскать. Все УК в ЛО по документам банкроты
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не-а чё
сегодня, 17:08
Больше таких исков,может тогда и серьезно начнут работать неприкасаемые УК.
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