Управляющая компания чистила кровлю от снега и повредила балкон: жилец взыскал 57 600 рублей

УК требования не признала.

Вынесено решение по иску жильца, балкон которого был повреждён в результате очистки управляющей компанией кровли крыши дома от снега и наледи.Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, cтоимость ремонта балкона составила 33 400 рублей, но добровольно УК возместить ущерб отказалась, и тогда жилец обратился за защитой своих прав в суд.УК исковые требования не признала, указывая, что балкон был установлен самовольно с организацией отлива, выступающего за границы вышерасположенного балкона, поэтому управляющая компания не несет ответственность за причинение ущерба. Но у жильца было другое решение суда, по которому ему разрешено сохранить перепланировку — балкон-пристройку к наружной стене квартиры.В результате суд встал на сторону жильца: с управляющей компании взыскано в общей сложности 57 600 рублей. В эту сумму вошёл ущерб в 33 400 рублей, компенсация морального вреда в 5 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 19 200 рублей.