Сегодня в Липецке: парад планет, работодатели обнаглели и начали тайком влезать в личные данные липчан
Из мэрии уходят председатель департамента и начальник МБУ «Управления благоустройства Липецка»
42-летний мужчина пытался обокрасть дом находящегося на СВО родственика, но был застигнут с поличным
Управляющая компания чистила кровлю от снега и повредила балкон: жилец взыскал 57 600 рублей
Покупатель взыскал с продавца практически двукратную стоимость купленной в интернет-магазине плиты
Общество
1255
сегодня, 17:02
5
Управляющая компания чистила кровлю от снега и повредила балкон: жилец взыскал 57 600 рублей
УК требования не признала.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, cтоимость ремонта балкона составила 33 400 рублей, но добровольно УК возместить ущерб отказалась, и тогда жилец обратился за защитой своих прав в суд.
УК исковые требования не признала, указывая, что балкон был установлен самовольно с организацией отлива, выступающего за границы вышерасположенного балкона, поэтому управляющая компания не несет ответственность за причинение ущерба. Но у жильца было другое решение суда, по которому ему разрешено сохранить перепланировку — балкон-пристройку к наружной стене квартиры.
В результате суд встал на сторону жильца: с управляющей компании взыскано в общей сложности 57 600 рублей. В эту сумму вошёл ущерб в 33 400 рублей, компенсация морального вреда в 5 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 19 200 рублей.
0
0
0
10
3
Комментарии (5)