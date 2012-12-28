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сегодня, 20:18

«Елец» готовится к сезону без своей главной «звезды»

Александр Кутьин принял решение завершить роскошную карьеру, а без него сегодня в Новомосковске забить оказалось некому.

Футбольный «Елец» продолжает готовиться к сезону и сегодня провёл второй спарринг. В Новомосковске команда Владимира Рогачёва сыграла двумя разными составами с будущим соперником по первенству СФФ «Центр» местным «Химиком» и в итоге уступила – 0:2.

Хотя первый тайм, когда у «Ельца» играла основа, остался за подопечными Владимира Рогачева, но подвела реализация. Чистые выходы один на один с вратарём не использовали Виктор Кравченко и побывавший в январе на просмотре в «Металлурге» Андрей Хромых. Последний не сумел реализовать и ещё один верный момент у чужих ворот.

Во втором тайме Рогачев выпустил на поле в основном молодёжь, причем многие игроки… 2009 г.р. В итоге в воротах 18-летнего Тихона Высотина, оборонявшего последний рубеж все 90 минут, побывали два мяча.

- В первом тайме игра оставила довольно цельное впечатление. Действовали неплохо, если не брать во внимание завершение, - рассказал GOROD48 Владимир Рогачев, - А после перерыва ребятам явно не хватило опыта.

Первый спарринг года «Елец» проиграл в тамбовском манеже «Академии футбола» - 1:4, причём после первого тайма вновь наблюдалось равенство – 1:1 (гол забил Кравченко), а решающие мячи были пропущены во второй половине.

В составе «Ельца» остались ветераны Александр Молодцов, Игорь Рогованов и оба Александра Ролдугина. А вот рядом с ними совсем молодые парни.

Главную же «звезду» елецкая команда потеряла. Недавно отпраздновавший 39-летие экс-форвард РПЛ Александр Кутьин решил не просто завершить славную карьеру, а собрался на ПМЖ в Москву, где нашел работу, не связанную с футболом. В минувшем первенства СФФ «Центр» Кутьин забил за ельчан 7 голов. Опустела и занимаемая им в «Ельце» должность заместителя директора клуба по подготовке резерва.

В марте «Елец» примет участие в традиционном турнире «Весна» в Воронеже, где 8 команд первоначально будут разбиты на две группы. Ельчане в группе «Б» сыграют с нововоронежским «Атомом» (8 марта, начало в 12:00), курским клубом «ЛеидТоги» (15 марта, 14:00) и «Кристаллом-МЭЗ» из Борисоглебска (22 марта, 16:00).
ФК «Елец»
подготовка к сезону
Александр Кутьин
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