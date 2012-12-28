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9566
вчера, 22:42
8

Красный уровень угрозы объявлен в Липецке и Липецком округе

В городе работает ПВО.

В Липецке работают сирены —  объявлена угроза атаки БПЛА на территории города и Липецкого муниципального округа. При этом перед срабатыванием сирены и следом за ней слышались разрывы. Губернатор Артамонов объяснил их работой ПВО. 

– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. 

– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
воздушная тревога
БПЛА
12
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73
13
7

Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Циля Моисеевна
вчера, 23:28
Спите спокойно. Все хорошо. За нас все уже решили..
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Константин Богданов
вчера, 23:18
Спасибо нашим ПВО. Дай Бог всем регионом иметь таких защитников.
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Гость Липецка
вчера, 23:15
При закрытых пластиковых окнах, сирены не слышно! Может пора вернуть радио точки в квартиры или в подъезды на каждом этаже. Как то надо решать этот вопрос. Постоянно сидеть в сот.тел., не реально!
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Ерунду
вчера, 23:28
Не говорите
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Житель Липецка
вчера, 22:55
Наталья,вы сейчас серьёзно про религию?
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Гостья
вчера, 22:53
Свят, свят....
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Наталья
вчера, 22:48
Господи, прости и помилуй нас грешных!
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Сашок
вчера, 22:48
Спаси и сохрани
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