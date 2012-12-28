Красный уровень угрозы объявлен в Липецке и Липецком округе

В городе работает ПВО.

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В Липецке работают сирены — объявлена угроза атаки БПЛА на территории города и Липецкого муниципального округа. При этом перед срабатыванием сирены и следом за ней слышались разрывы. Губернатор Артамонов объяснил их работой ПВО.– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».