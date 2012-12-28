Сегодня в Липецке: парад планет, работодатели обнаглели и начали тайком влезать в личные данные липчан
Интим не предлагать: 25-летняя липчанка заказала проститутку в подарок и нарвалась на мошенников
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Покупатель взыскал с продавца практически двукратную стоимость купленной в интернет-магазине плиты
Происшествия
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вчера, 22:42
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Красный уровень угрозы объявлен в Липецке и Липецком округе
В городе работает ПВО.
– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
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