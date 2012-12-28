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48 минут назад

Липецкий фигурист уступил «бронзу» ЦФО «Гном Гномычу» Плющенко

А в младшей группе у нас, похоже, зажглась новая "звездочка" фигурного катания.

11-летний липчанин Степан Юров занял 4-е место в первенстве ЦФО по фигурному катанию в Твери.

В сумме трёх программ (элементы, короткая, произвольная программы) воспитанник Ольги Хромченко набрал 217,83 балла. Тройку призёров среди юношей 2012-13 г.р. составили белгородец Матвей Скляров — 269,19, Глеб Дудченко из Сергиева Посада — 247,87 и Александр Плющенко, выступающий за подмосковное УОР № 1 — 234,18. Последний – сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Яны Рудковской, по прозвищу «Гном Гномыч», к которому с детства приковано всеобщее внимание.

В младшей группе (2014 г.р. и моложе) липчанин Андрей Томилин тоже занял 4-е место – 127,42 балла после трёх программ, всего 74 сотых проиграв бронзовому призёру белгородцу Максиму Тимко. Первое и второе места заняли Георгий Аракчеев из Сергиева Посада Московской области — 135,94 и тверич Андрей Коробко — 133,60. При этом ученик Цветаны Савинковой завоевал право выступить во всероссийском финале, который пройдёт в рамках Мемориала заслуженного тренера СССР Станислава Жука в Йошкар-Оле.

На фото vk.com/hockey_48 липецкая команда в первенстве ЦФО
Фигурное катание
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