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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: парад планет, работодатели обнаглели и начали тайком влезать в личные данные липчан

Рассказываем про самое главное, что произойдёт в последний день зимы в Липецке и в Солнечной системе.

Температурные качели

Ночью в Липецкой области столбик термометра опускался до 20 градусов мороза, а вот дни обещают быть относительно ласковыми – всего от -2 до -4 градусов. Последний день зимы вновь пройдёт без снега.

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Большое отключение воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Катукова, 18; П. Смородина, 12, 16; Стаханова, 7. 11, 13а, 13б, 19, 21, 23, 29а; проспекте 60 лет СССР, 24 и бульваре Есенина, 2, 5.

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С 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители домов на улицах Ангарской, 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1; Ворошилова, 5, 7; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 9, 10, 7, 5, 11, 12, 13а, 14, 16; Кузнечной, 6, 8, 10, 10а, 12; Л. Толстого, 2, 9, 28, 46а; Малые Ключи, 1, 2, 3; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а; Скороходова, 2; Советской, 4; Ударников, 36, 36а, 37, 37а, 38; Фрунзе, 2; Юношеской, 13; на площади Театральной, 1, 2, 3; в переулке Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

В это же время терпеть придётся и жителям частного сектора на улицах Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Ново-Весовой, Почтовой, Ударников, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак обитатели улиц А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Алмазной, 6; Арсеньева; Баумана; Белорусской; Московская, 30а, 30б, 30г, 32д, 34; М. Расковой, 13а, 15, 16, 17, 18; Литейной; Пожарского, 8; Третьякова, 1; Ушинского, 5; Фестивальной, 1, 2, 4; переулков Космического, 3, 4, 4а, 5, 5а, Свободного.

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С 13:00 до 17:00 отключат электричество на улице 40 лет Октября.

Пробки

Пятница всем хороша, если бы не заторы, которые не дадут покоя особенно во второй половине дня. Выход один – «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые помогут подобрать оптимальный маршрут.


«Ритмы времени»

Концерт с таким названием начнётся в 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса. 2). Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов (главный дирижер Василий Моисеенко) исполнит произведения современных отечественных композиторов (12+).

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Анастасия Пименова

Солистами станут леждународных конкурсов Мария Власова (аккордеон, Москва) и солистка Липецкой государственной филармонии Анастасия Пименова. Вас ждет увлекательное путешествие в мир современной музыки, где традиционные русские народные инструменты звучат в новом, свежем контексте. Прозвучит музыка Е. Подгайц, М. Броннер, К. Бодрова, А. Цфасман и других.

Пушкин и музыка

Волшебные звуки сегодня прозвучат и в Липецкой государственном академическом театра драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2). В 19:00 начнётся концерт-спектакль «Пушкин и музыка». Посвященное 225-летию поэта (12+).

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Дирижёр Михаил Мясников

Это совместный проект театра и Липецкой государственной филармонии. В течение трёх часов (!) прозвучат практически все значимые произведения Пушкина — от «Сказки о царе Салтане», до «Повестей Белкина», «Маленьких трагедий», романа «Евгений Онегин». Все они в разное время становились источником вдохновения для композиторов. В исполнении Симфонического оркестра Липецкой филармонии под управлением главного дирижера Михаила Мясникова зрителей очарует музыка Чайковского и Римского-Корсакова, Даргомыжского и Мусоргского, Рахманинова, Свиридова, Хренникова. Арии из опер исполнит солист филармонии Артём Тарасов.

Цирковой фестиваль

А в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) с 9:00 стартует фестиваль цирковых коллективов «Новое поколение» (0+).

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Воспитанники местных цирковых студий покажут своё мастерство и порадуют лучшими номерами.

Кино

Липецкий киноклуб «Ностальгия» устроит юбилейный 1 100-й показ фильмов. В 15:00 в ЛГПУ им. П.П.Семёнова-Тян-Шанского продемонстрируют картину «Свадьба». СССР, 1944 г. Комедия. Режиссёр Иссидор Анненский (12+).

Показ посвящён 165-летию писателя и драматурга А.П. Чехова. В фильме задействованы выдающиеся советские актёры Фаина Раневская, Сергей Мартинсон, Вера Марецкая, Зоя Фёдорова, Эраст Гарин, Алексей Грибов, Михаил Пуговкин, Татьяна Пельтцер и другие.

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Кадр из фильма

Приходить в корпус 5 ЛГПУ (Институт филологии, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации), этаж 4, аудитория 402. Вход свободный.

«Бабушка в окошке»

Сегодня липчане могут получить бесценные уроки игры в городки (6+). Мастер-класс пройдёт на спортивной площадке в 11-м микрорайоне, на карте она отмечена здесь.

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Начало в 15:00 и в 15:30 – жаль только, что на искусство разбивания основных фигур, например, «Бабушки в окошке», отвели только полчаса.

Мини-футбол

Вчера липецкая команда по мини-футболу проиграла первый домашний «матч года» «Кристаллу» из Санкт-Петербурга – 3:3, 4:5, по пенальти. Вопрос с выходом липчан в плей-офф Суперлиги повис на волоске. Но есть ещё сегодняшний повторный матч, как последний шанс.

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Игра пройдёт в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора под Липецкой (ул. Котовского, 1в) в 19:00 (6+).

Парад планет

Сегодня у липчан появится возможность наблюдать редчайшее природное явление – парад планет.

В космосе встречаются случаи, когда звёзды как бы выстраиваются в одну линию с разбросом в 20–30 градусов и оказываются по одну сторону от Солнца, но именно сегодня в параде «поучаствуют» аж 7 планет Солнечной системы, такое случается примерно раз в десятилетие.

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Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс, причём в ясную погоду где-нибудь за городом (подальше от уличных фонарей) необычное явление можно будет рассмотреть даже без телескопа! Наших широтах парад начнётся сразу после захода солнца, примерно в 18:30 и продлится до 21:30.

Устали? Поспите

Сегодня вы можете прилечь даже в офисе, а удивлённым коллегам объясните, что 28 февраля отмечают День общественного сна или День сна в общественных местах. Он зародился в Японии, где дремать на рабочем месте или в транспорте считается признаком усердия и трудолюбия.

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А ещё сегодня – День портного.

Хотят всё знать

В Липецких компаниях начали проверять кредитные истории претендентов на трудоустройство. В опросе SuperJob в этом признались 17% эйчаров. Ещё 6% рассказали, что в их организациях такие проверки ведут выборочно.

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Юристы SuperJob напоминают, что выписка о кредитной истории относится к персональным данным. Работодатель может получить выписку из бюро кредитных историй только с письменного согласия соискателя, указав цель подобной проверки. Но ведь получают даже без нашего ведома!

Дорогие липчане! Зиме осталось жить считанные часы, впереди весна – время обновления и надежд на лучшее. В такой период особенно важно читать новости. Следить за окружающим миром очень удобно на GOROD48, который не случайно пользуется репутацией электронного имени Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего или выходного дня. Главное – не оставляйте безумный мир без вашего личного присмотра. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (11)

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Валерий
сегодня, 10:37
Какие планеты куда воробьи пропали из города
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Оля
сегодня, 11:05
Повесьте кормушки и прилетят воробьи,а я их вижу ежедневно
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Викторм
сегодня, 08:03
7 звезд Солнечной системы?!!
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Электорат
сегодня, 07:53
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Луна
сегодня, 09:33
А эта звезда тут постоянно тусуется .
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Гость
сегодня, 10:45
А эта звезда тут постоянно тусуется . Как сказал один стилист , звезда в шоке )))
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алекс
сегодня, 07:33
а дав но у нас марс, юпитер, и т.д. стали звездами?
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Фокс
сегодня, 07:57
Чего уж тут про Марс говорить, когда у нас Киркоров - звезда!
Ответить
Липчанин
сегодня, 08:15
Чего уж тут про Марс говорить, когда у нас Киркоров - звезда! Да что там Киркоров.. У нас и канадец Серебряков звезда!)))
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Патриот
сегодня, 07:55
Сейчас Болонская система образования. Что хочешь можно считать звездами.
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После
сегодня, 07:52
открытия Сникерса!
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