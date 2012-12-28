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сегодня, 18:44
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Защитник «Металлурга» собрался в команду фигуранта громкого уголовного дела

«Сталевары» расстались с Иваном Лапшовым.

«Металлург» сегодня объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с 25-летним центральным защитником Иванов Лапшовым.

Воспитанник столичного «Локомотива» ранее дебютировал в РПЛ, выигрывал Кубок и Суперкубок России-2019, но затем получил серьёзную травму – разрыв ахиллова сухожилия, после чего начал выступать в менее статусных командах. За «сталеваров» провёл 20 матчей турнирах «Золота» и «Серебра» второй лиги, забил 3 гола.

По сведениям GOROD48 Иван намерен присоединиться к возрождению футбола в Томске после трёхлетнего безвременья. Реанимировать некогда выступавшую в Премьер-Лиге «Томь» собрались живущий в Австралии основатель сети пищевых холдингов миллиардер Денис Штенгелов и его друг бывший футболист Вячеслав Вишневский.

Вишневский проходил по уголовному делу, связанному с нашумевшим пожаром в ночном клубе «Зимняя вишня» в 2018 году, в котором погибли 60 человек, в том числе 39 детей. Суд установил, что именно он давал взятку в 7 миллионов рублей за незаконную перепланировку здания. Какое-то время Вишневский скрывался за границей, был арестован в Польше и выдан России. В октябре 2022 года его приговорили к 8 годам строгого режима, но спустя всего два года (в колонии поселении) функционер вышел по УДО.

За свою карьеру Вишневский выступал в «Томи», «Уралане» (Элиста), «Балтике» (Калининград) и других клубах. В 1999 году приезжал на смотрины в липецкий «Металлург», но не произвёл впечатления на тогдашнего главного тренера Станислава Берникова.
Футбол
«Металлург»
Иван Лапшов
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Ваш тренер
сегодня, 19:12
Эти новости про металлург вообще кому то интересны?? Пора забыть давно.
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Разница
сегодня, 19:04
Заголовок про металлург, статья про томь
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