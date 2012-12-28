Мэрия выселяет семью из однокомнатной квартиры

Почти 30 лет законностью проживания семьи в этой квартире никто не интересовался.

Мэрия Липецка обратилась в Советский районный суд с иском к Елене Квитковское и ее семьи. Администрация требует выселения семьи из служебной квартиры.Однокомнатную квартиру в 1995 году получил еще муж Елены Квитковской, тогда работник Горводоканала Квартира располагается на улице Фрунзе в доме XIX века постройки. Жилье служебное.— Нам дали ордер. Сказали, все, живите! Я даже не заморачивалась тем, что это временно, — рассказала инвалид II группы Елена Квитковская.В 1998 году мужа Елены уволили, но квартирой никто не поинтересовался. Елена жила в ней с сыном. Мужа потом осудили, супруги развелись, три года назад он умер.В 2014 году в квартире сделали перепланировку и узаконили ее через суд. И тогда ни у кого не возникло вопросов к законности проживания семейства в этой квартире.Два года назад у Елены родился внук. Малыша надо было прописать. Тем более, что в коммунальных платежках все время напоминали: если состав семьи изменился, надо об этом сообщить. Елена Квитковская пошла по всем ЖКХ-организациям, где у нее потребовали свидетельство о рождении ребенка и документ, на основании которого она живет в квартире. В данном случае — договор найма, которого-то и не было. Елена обратилась за договором в городской департамент ЖКХ.— В департаменте со мной корректно поговорили, взяли заявление, а потом сообщили, что договор оформить не могут, — рассказывает Елена.Елена плохо видит, как раз после этого отказа, к ним в общество слепых приходил представитель прокуратуры. Она рассказала о своей проблеме. И прокуратура в ее интересах обратились в суд, чтобы таким образом узаконить проживание семейства в квартире. Но суд прокуратура проиграла, и не только районный, но и областной, и кассационный, который состоялся 18 декабря 2024 года.— На следующий день мне позвонили из департамента ЖКХ и сказали, чтобы мы выселялись. Я сказала, что суд был не о выселении. Тогда мэрия подала в суд иск о нашем выселении без предоставления другого жилого помещения. Я в таком растерянном состоянии сейчас нахожусь, просто в шоке! Не знаю, что делать. Сроду не ожидала, что такое случится, — чуть не плача говорит Елена.«Расторжение трудовых отношений является основанием для прекращения договора найма служебного жилого помещения. Таким образом, при увольнении граждане обязаны выселиться из служебного жилья. В рамках действующего законодательства муниципальное помещения специализированного жилищного фонда приватизации не подлежат!», — обозначили свою позицию в мэрии Липецка.Елену уже уведомили о предстоящем судебном разбирательстве. Она наняла адвоката.