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989
51 минуту назад
6

Мэрия выселяет семью из однокомнатной квартиры

Почти 30 лет законностью проживания семьи в этой квартире никто не интересовался.

Мэрия Липецка обратилась в Советский районный суд с иском к Елене Квитковское и ее семьи. Администрация требует выселения семьи из служебной квартиры.

Однокомнатную квартиру в 1995 году получил еще муж Елены Квитковской, тогда работник Горводоканала Квартира располагается на улице Фрунзе в доме XIX века постройки. Жилье служебное.

— Нам дали ордер. Сказали, все, живите! Я даже не заморачивалась тем, что это временно, — рассказала инвалид II группы Елена Квитковская.

В 1998 году мужа Елены уволили, но квартирой никто не поинтересовался. Елена жила в ней с сыном. Мужа потом осудили, супруги развелись, три года назад он умер.

В 2014 году в квартире сделали перепланировку и узаконили ее через суд. И тогда ни у кого не возникло вопросов к законности проживания семейства в этой квартире.

Два года назад у Елены родился внук. Малыша надо было прописать. Тем более, что в коммунальных платежках все время напоминали: если состав семьи изменился, надо об этом сообщить. Елена Квитковская пошла по всем ЖКХ-организациям, где у нее потребовали свидетельство о рождении ребенка и документ, на основании которого она живет в квартире. В данном случае — договор найма, которого-то и не было. Елена обратилась за договором в городской департамент ЖКХ.

— В департаменте со мной корректно поговорили, взяли заявление, а потом сообщили, что договор оформить не могут, — рассказывает Елена.

Елена плохо видит, как раз после этого отказа, к ним в общество слепых приходил представитель прокуратуры. Она рассказала о своей проблеме. И прокуратура в ее интересах обратились в суд, чтобы таким образом узаконить проживание семейства в квартире. Но суд прокуратура проиграла, и не только районный, но и областной, и кассационный, который состоялся 18 декабря 2024 года.

— На следующий день мне позвонили из департамента ЖКХ и сказали, чтобы мы выселялись. Я сказала, что суд был не о выселении. Тогда мэрия подала в суд иск о нашем выселении без предоставления другого жилого помещения. Я в таком растерянном состоянии сейчас нахожусь, просто в шоке! Не знаю, что делать. Сроду не ожидала, что такое случится, — чуть не плача говорит Елена.

«Расторжение трудовых отношений является основанием для прекращения договора найма служебного жилого помещения. Таким образом, при увольнении граждане обязаны выселиться из служебного жилья. В рамках действующего законодательства муниципальное помещения специализированного жилищного фонда приватизации не подлежат!», — обозначили свою позицию в мэрии Липецка.

Елену уже уведомили о предстоящем судебном разбирательстве. Она наняла адвоката.
выселение
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Комментарии (6)

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Адвокат Челищев
4 минуты назад
1) Факт долгосрочного проживания (более 25 лет) может говорить о том, что муниципалитет утратил право требовать выселения. 2) оплата коммунальных услуг может служить доказательством того, что муниципалитет признавал за семьей право проживания в квартире. 3) Срок исковой давности был пропущен Муниципалитет утратил право на выселение, если слишком долго не предъявлял претензии. По общему правилу, срок исковой давности в России — 3 года.
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С Дачного
5 минут назад
Живёт в нашем доме алкашок в муниципальной квартире. Ни за что не платит годами. Долгов по оплате ЖКХ накопил не мерено. Но вот только его выселить и передать жильё добро порядочным жильцам мэрия почему то не спешит. А дело в том что его бывшая прописала в этой квартире своего ребёнка, который кстати ни дня там не проживал. Займитесь вот им а этих оставьте.
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Не ядрос
10 минут назад
А где народная партия,,Единая Россия,"которая всегда помогает горячо любимому народу.Пора вмешаться и помочь женщине.
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Писец
14 минут назад
А длительность проживания в этой квартире ничего не решает. Ведь муж уволился давным давно и людей никто не просил выселиться. Почему им не предоставили право приватизировать жилье ведь оно у них единственное.
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да
22 минуты назад
ну не хило так 30 лет в чужой квартире нахаляву пожить в доме историческом в центре города
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выселяйся
41 минуту назад
не надо на на наши налоги жить
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