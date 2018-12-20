Общество

34 минуты назад

«Никто не имеет права держать детей в школе»

13 900
#пропавший без вести #школа #Александр Мочалов
«Никто не имеет права держать детей в школе»

Председатель департамента образования пояснил, почему никто не стал удерживать пропавшую накануне школьницу.

Вчерашняя ситуация с исчезновением 7-летней девочки стала причиной возникновения у липчан вопроса: «Почему ученицу младших классов отпустили из школы без взрослых?». Напомним, что вчера днем в Липецке исчезла девочка. В школе на три часа раньше закончились занятия, ребенок с час подождал бабушку и девочку, которые обычно ее забирали после уроков, а потом сама отправилась домой, откуда и пропала. Но как ребенок мог без взрослых уйти из учебного заведения?

- Никто не имеет права не выпускать ученика из школы, - резюмирует Александр Мочалов, председатель департамента образования администрации Липецка. - Этого положения — держать ребёнка в здании до прихода взрослых — нет в нормативных документах департамента. В тоже время, между учителями и родителями могут быть договоренности на случай досрочного прекращения занятий. Родители также могут обратиться с заявлением на имя директора по поводу того, чтобы детей не выпускали из помещения до прихода взрослых. Тогда директор может на основе заявлений родителей оформить локальный приказ. Но никто не обязан по умолчанию держать детей в школе. Это не детский сад, чтобы передавать ребят с рук на руки.

В школе №60, откуда выпустили 7-летнюю ученицу, такого приказа не издавали. Директор учебного заведения уже написала объяснительную в департамент образования. В ведомстве не видят причин для проведения проверки в школе. По мнению Александра Мочалова, в ситуации должны разбираться правоохранительные органы и отдел по работе с несовершеннолетними.
13 900
#пропавший без вести #школа #Александр Мочалов

Комментарии (14)

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Люда

18 секунд назад
Господи хоть бы нашлась
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сергей

52 секунды назад
в советское время детей из школы не встречали и не провожали
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Петя

1 минуту назад
48, Что за бред. Кто должен следить за ребёнком после уроков ? Правильно-никто.
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48

1 минуту назад
Что значит не имеют права держать в шк? В 45 так просто не уйдет даже старшеклассник,только по заявлению и считаю это правильно. Положено находиться до определенного времени,значит должен быть под присмотром у школы,они и в ответе за этого ребенка,а то напишут они сейчас тут,умники....
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моня

1 минуту назад
КАРАУЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! из 64 школы уходят последние достойные учителя ,помогите их остановить. Уберите лучше Кушникову и Карташову. Получают по 100т.руб. и плюс откаты с прогиммназии . Кто будет учить наших детей иностранным языкам .никто ведь не придет ,а придут временщики ,потому ,что не дадут им работать эти две пенсионерки. Хапают на последок а нам что делать - тоже детей уводить из этого бардака. Нет пусть сами уходят или мы их выведем на чистую воду в ПРОКУРАТУРУ
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48

2 минуты назад
Гость, не надо никого разводить по домам,сарказм не уместен. Это первый класс,а не пятый,детей должны передать из рук в руки.
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48

4 минуты назад
Что значит не имеют права держать в шк? В 45 так просто не уйдет даже старшеклассник,только по заявлению и считаю это правильно. Положено находиться до определенного времени,значит должен быть под присмотром у школы,они и в ответе за этого ребенка,а то напишут они сейчас тут,умники....
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гостья

9 минут назад
Злата, да не платите вы ни взносы, ни подарки не давайте, сами всё даете, а потом обвиняете и ходите со своим дитятком до пенсии его провожайте, а то уже помешательство на жалобах пошло. А вопрос здесь к родителям: почему не научили девочку звонить по телефону, если ее всегда встречала бабушка? Вот родители побольше пусть время детям уделяют и объясняют правила поведения
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матвей

13 минут назад
А вы обратитесь в 64 школу. Воруют по страшному ,а виноваты учителя
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моня

15 минут назад
За детьми должны смотреть учителя. Привели в школу ребенка - будьте добры следить за ним. И так образование разваливают , но даже за детей не в ответе. Закончили уроки раньше - соберите детей ав актовом зале и займите их ,пока родители не заберут детей. Ведь это так просто
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