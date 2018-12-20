Общество
34 минуты назад
«Никто не имеет права держать детей в школе»
Председатель департамента образования пояснил, почему никто не стал удерживать пропавшую накануне школьницу.
Вчерашняя ситуация с исчезновением 7-летней девочки стала причиной возникновения у липчан вопроса: «Почему ученицу младших классов отпустили из школы без взрослых?». Напомним, что вчера днем в Липецке исчезла девочка. В школе на три часа раньше закончились занятия, ребенок с час подождал бабушку и девочку, которые обычно ее забирали после уроков, а потом сама отправилась домой, откуда и пропала. Но как ребенок мог без взрослых уйти из учебного заведения?
- Никто не имеет права не выпускать ученика из школы, - резюмирует Александр Мочалов, председатель департамента образования администрации Липецка. - Этого положения — держать ребёнка в здании до прихода взрослых — нет в нормативных документах департамента. В тоже время, между учителями и родителями могут быть договоренности на случай досрочного прекращения занятий. Родители также могут обратиться с заявлением на имя директора по поводу того, чтобы детей не выпускали из помещения до прихода взрослых. Тогда директор может на основе заявлений родителей оформить локальный приказ. Но никто не обязан по умолчанию держать детей в школе. Это не детский сад, чтобы передавать ребят с рук на руки.
В школе №60, откуда выпустили 7-летнюю ученицу, такого приказа не издавали. Директор учебного заведения уже написала объяснительную в департамент образования. В ведомстве не видят причин для проведения проверки в школе. По мнению Александра Мочалова, в ситуации должны разбираться правоохранительные органы и отдел по работе с несовершеннолетними.
- Никто не имеет права не выпускать ученика из школы, - резюмирует Александр Мочалов, председатель департамента образования администрации Липецка. - Этого положения — держать ребёнка в здании до прихода взрослых — нет в нормативных документах департамента. В тоже время, между учителями и родителями могут быть договоренности на случай досрочного прекращения занятий. Родители также могут обратиться с заявлением на имя директора по поводу того, чтобы детей не выпускали из помещения до прихода взрослых. Тогда директор может на основе заявлений родителей оформить локальный приказ. Но никто не обязан по умолчанию держать детей в школе. Это не детский сад, чтобы передавать ребят с рук на руки.
В школе №60, откуда выпустили 7-летнюю ученицу, такого приказа не издавали. Директор учебного заведения уже написала объяснительную в департамент образования. В ведомстве не видят причин для проведения проверки в школе. По мнению Александра Мочалова, в ситуации должны разбираться правоохранительные органы и отдел по работе с несовершеннолетними.
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