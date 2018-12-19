Происшествия

сегодня, 17:55

Пропавшую в Липецке девочку нашли

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#пропавшие без вести
Пропавшую в Липецке девочку нашли

Ребенок уехал к бабушке в другой район города.

Счастливо закончились поиски 7-летней девочки, которая пропала сегодня в микрорайоне "Елецкий". Ребенка нашли в другом районе города - в поселке Силикатный. Оказалось, что девочка разминулась с бабушкой и дедушкой, когда те приехали забирать ее из школы, и самостоятельно отправилась к ним в Силикатный, где и прождала родных несколько часов на улице, пока те обыскивали "Елецкий". 

Напомним, что девочка вернулась из школы, зашла домой в "Елецком", после чего отправилась на улицу и пропала. 

На ее поиски после объявления родителей в соцсетях вышли десятки жителей микрорайона. Позже девочку объявили в розыск сотрудники полиции, к ним присоединились волонтеры поисковых организаций. УМВД РФ по Липецкой области распространило ориентировку на на ребенка, в микрорайон "Елецкий" были стянуты все свободные наряды полиции.  

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Сразу же после появлений новостей о пропаже девочки в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области была организована доследственная проверка обстоятельств ее исчезновения. К счастью, ребенок нашелся. Тем не менее, как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, следователи проверят причины и обстоятельства способствовавшие уходу ребенка из дома, условия ее проживания и воспитания.
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#пропавшие без вести

Комментарии (3)

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Андрей

9 минут назад
А школу ни кто проверить не хочет, почему семилетнего ребёнка отпустили одну, и на каком основание уроки в школе были короче чем всегда и именно сегодня в школе была отменена продлёнка, если всего этого не было бы ребёнок бы и не пропал
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гость

сегодня, 18:02
чересчур самостоятельная. А бабушке надо в тык дать что матери не позвонила
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Я

сегодня, 18:00
Пипец
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