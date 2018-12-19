Происшествия
сегодня, 17:55
Пропавшую в Липецке девочку нашли
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Ребенок уехал к бабушке в другой район города.
Счастливо закончились поиски 7-летней девочки, которая пропала сегодня в микрорайоне "Елецкий". Ребенка нашли в другом районе города - в поселке Силикатный. Оказалось, что девочка разминулась с бабушкой и дедушкой, когда те приехали забирать ее из школы, и самостоятельно отправилась к ним в Силикатный, где и прождала родных несколько часов на улице, пока те обыскивали "Елецкий".
Напомним, что девочка вернулась из школы, зашла домой в "Елецком", после чего отправилась на улицу и пропала.
На ее поиски после объявления родителей в соцсетях вышли десятки жителей микрорайона. Позже девочку объявили в розыск сотрудники полиции, к ним присоединились волонтеры поисковых организаций. УМВД РФ по Липецкой области распространило ориентировку на на ребенка, в микрорайон "Елецкий" были стянуты все свободные наряды полиции.
Сразу же после появлений новостей о пропаже девочки в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области была организована доследственная проверка обстоятельств ее исчезновения. К счастью, ребенок нашелся. Тем не менее, как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, следователи проверят причины и обстоятельства способствовавшие уходу ребенка из дома, условия ее проживания и воспитания.
Напомним, что девочка вернулась из школы, зашла домой в "Елецком", после чего отправилась на улицу и пропала.
На ее поиски после объявления родителей в соцсетях вышли десятки жителей микрорайона. Позже девочку объявили в розыск сотрудники полиции, к ним присоединились волонтеры поисковых организаций. УМВД РФ по Липецкой области распространило ориентировку на на ребенка, в микрорайон "Елецкий" были стянуты все свободные наряды полиции.
Сразу же после появлений новостей о пропаже девочки в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области была организована доследственная проверка обстоятельств ее исчезновения. К счастью, ребенок нашелся. Тем не менее, как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, следователи проверят причины и обстоятельства способствовавшие уходу ребенка из дома, условия ее проживания и воспитания.
3 4443
Комментарии (3)
Андрей
9 минут назад
А школу ни кто проверить не хочет, почему семилетнего ребёнка отпустили одну, и на каком основание уроки в школе были короче чем всегда и именно сегодня в школе была отменена продлёнка, если всего этого не было бы ребёнок бы и не пропалответить
гость
сегодня, 18:02
чересчур самостоятельная. А бабушке надо в тык дать что матери не позвонилаответить
Я
сегодня, 18:00
Пипецответить
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