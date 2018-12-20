Стрелок из Конь-Колодезя прогремел на всю Россию

15-летний воспитанник сельской школы обошел трех мастеров спорта.

Стрелки Липецкой области продолжают собирать награды в Белгороде, где продолжаются первенство России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов до 16 лет.

15-летний Никита Гугнин из Конь-Колодезя занял второе место в упражнении МВ-60м т.е. в стрельбе из малокалиберной винтовки лежа с 50 метров (60 выстрелов). Результат нашего снайпера - 617,2. Лучше стрелял только Матвей Потапов из Белорецка - 619,7.

Отметим, что Гугнин носит звание кмс, но при этом в Белгороде он оставил позади 3-х мастеров спорта, а всего на огневой рубеж в этом упражнении вышли 29 человек.

Воспитанник Дениса Звягинцева вышел в финал и в упражнении ВП-60 т.е. в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров стоя (60 выстрелов), но на вторую медаль сил уже не хватило, и Никита финишировал шестым.







Успехи гугнина в очередной раз подтвердили высокое реноме стрелковой школы Конь-Колодезя - усилиями легендарного Александра Никулина в селе была создана уникальная школа, с тех пор на равных конкурирующая со стрелковыми «мегаполисами». Дело Александра Никулина успешно продолжают его дети и внуки.

Напомним, что ранее в Белгороде воспитанница липецкой спортивной школы №13 и клуба «Липецкий Металлург» Алина Храмченко стала победительницей Всероссийских соревнований в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров.

Соревнования продолжаются.



Фото ГБУ ЛО СШОР им.А.М.Никулина