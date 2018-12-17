«Липецкий Металлург» невероятно силен в стрельбе

Очередное тому подтверждение - «золото» Алины Храмченко в Белгороде.

Воспитанница липецкой спортивной школы №13 и клуба «Липецкий Металлург» Алина Храмченко стала победительницей Всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберного оружия.

Сильнейшие снайперы России в возрасте до 16 лет собрались сейчас в Белгороде. На огневой рубеж вышли 377 участников из 43 регионов.

Липчанка доказала, что она является сильнейшей в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки с 50 метров (60 выстрелов). Итоговый победный результат Алины - 615,1 очков.

Подготовила спортсменку тренер Наталья Демина.

Еще более весомые соревнования происходят у мастеров пулевой стрельбы - первенство России. Воспитанники «Липецкого Металлурга» еще наверняка порадуют нас медалями.



Фото Стрелкового Союза России.

