Спорт

сегодня, 19:19

«Липецкий Металлург» невероятно силен в стрельбе

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#Пулевая стрельба
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«Липецкий Металлург» невероятно силен в стрельбе

Очередное тому подтверждение - «золото» Алины Храмченко в Белгороде.

Воспитанница липецкой спортивной школы №13 и клуба «Липецкий Металлург» Алина Храмченко стала победительницей Всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберного оружия.

Сильнейшие снайперы России в возрасте до 16 лет собрались сейчас в Белгороде. На огневой рубеж вышли 377 участников из 43 регионов.

Липчанка доказала, что она является сильнейшей в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки с 50 метров (60 выстрелов). Итоговый победный результат Алины - 615,1 очков.

Подготовила спортсменку тренер Наталья Демина.

Еще более весомые соревнования происходят у мастеров пулевой стрельбы - первенство России. Воспитанники «Липецкого Металлурга» еще наверняка порадуют нас медалями.

Фото Стрелкового Союза России.

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#Пулевая стрельба
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Комментарии (1)

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Липчанин

25 минут назад
А куда подевалась знаменитая Конь-Колодезьская СШОР с 20 тренерами, где ее воспитанники уже какие соревнования подряд? Походу родство и кумовство сделали свое дело, успехи ниже плинтуса. Пять тренеров из Липецкого Металлурга работают в разы лучше 11 родственников и их друзей из Коня.
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