Двух липчан обвиняют в наркоторговле

Полиция направила в суд уголовное дела 40-ка и 41-летнего жителей Липецка, которые обвиняются в торговле наркотиками.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в первом случае мужчина купил и хранил для перепродажи наркотическое средство, общей массой 1,13 грамма. Позже обвиняемый продал наркотик знакомому, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Обвинение в аналогичном преступлении предъявлено 41-летнему ранее судимому жителю областного центра, который в январе 2018 года незаконно приобрел и хранил у себя для дальнейшей продажи наркотическое вещество общей массой 1,13 грамма.

В совершении преступлений обвиняемые признались полностью. Противоправная деятельность обвиняемых доказана, в том числе результатами оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

В ближайшее время решение по уголовным делам примет суд. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.