Происшествия

46 минут назад

Двух липчан обвиняют в наркоторговле

5 320
#наркотики
Двух липчан обвиняют в наркоторговле

Полиция направила в суд уголовное дела 40-ка и 41-летнего жителей Липецка, которые обвиняются в торговле наркотиками.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в первом случае мужчина купил и хранил для перепродажи наркотическое средство, общей массой 1,13 грамма. Позже обвиняемый продал наркотик знакомому, после чего был задержан сотрудниками полиции. 

Обвинение в аналогичном преступлении предъявлено 41-летнему ранее судимому жителю областного центра, который в январе 2018 года незаконно приобрел и хранил у себя для дальнейшей продажи наркотическое вещество общей массой 1,13 грамма.

В совершении преступлений обвиняемые признались полностью. Противоправная деятельность обвиняемых доказана, в том числе результатами оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

В ближайшее время решение по уголовным делам примет суд. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

5 320
#наркотики

Комментарии (5)

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911

4 минуты назад
Если стрелять нельзя,то надо создать на Колыме лагерь для таких преступников и пусть золото моют -это лучше чем даром их кормить 8-15 лет.
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Куларес

12 минут назад
Лет шесть дадут если хороший адвокат будя
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Нонке дебильной!

13 минут назад
Нонка, вот и дебилка отписалась !
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Нонка

29 минут назад
Хороший срок помощник мозгу Сиди не питюкай А расстрел за подобные дела был бы правильным решением Хотя зека сами разберутся как использовать земноводных
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48

38 минут назад
Людей ничего не останавливает,даже большой срок!! Хоть растрел,всеровно торговать дурью будут.
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