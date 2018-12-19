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На уроках труда начнут изучать робототехнику и технологии виртуальной реальности

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#образование

Российские школьники будут изучать на уроках труда робототехнику и технологии виртуальной реальности. Технопарки для освоения данных наук появятся во всех городах с населением свыше 60 тыс. человек. 


Об этом в интервью «Известиям» рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

По ее словам, 89 подобных площадок уже создано в 63 регионах страны. Наряду со стационарными кванториумами будут организованы и мобильные. Таких на территории России уже три, и будут появляться еще, отметила министр.

Разработкой нового содержания школьного предмета Министерство просвещения занимается совместно с «WorldSkills Россия» (международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий. — Ред.) и Агентством стратегических инициатив. При этом программу планируется регулярно обновлять, поскольку «это уже технологии нового времени», добавила Васильева.

«Но и те мастерские, которые существуют сейчас в школах, тоже останутся. Важно, чтобы дети могли понимать и разделять стремление к труду, к помощи ближним как нечто важное и необходимое в жизни», — подытожила представитель российского ведомства.
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#образование

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