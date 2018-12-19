В России

35 минут назад

Новый год начнется с волны сокращений сотрудников

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#Сокращение
Новый год начнется с волны сокращений сотрудников

Почти четверть работодателей собираются начать новый год с увольнения сотрудников.

Каждый четвертый работодатель, 25 процентов, решил ввести новую систему премирования работников, пересмотреть KPI (ключевые показатели эффективности). Больше всего это коснется автомобильного бизнеса и ритейла. 23 процента работодателей предполагают сократить штат. Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах "медиа и маркетинга", а также и "продукты питания". Меньше всего - в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса. Чуть меньше - 18 процентов, напротив, намерены расширить штат.

Больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании. Об открытии новых направлений деятельности компаний думают 20 процентов опрошенных работодателей. Чаще всего об этом думают в IT-сфере. 17 процентов планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, и здесь опять о себе заявляют IT-компании и строительные. При этом девять процентов опрошенных планируют напротив сократить бюджет на рекламу и продвижение. Среди них в основном ритейл.

Каждый десятый работодатель, 12 процентов, планирует ввести новые нематериальные бонусы для работников. Больше всего таким образом мотивировать сотрудников намерены компании, предоставляющие услуги для бизнеса, меньше всего - компании финансового сектора. Еще десять процентов респондентов решили сосредоточиться на одном направлении бизнеса, шесть процентов - переехать в связи с расширением компании.

Большинство работодателей задумалось об обучении сотрудников. В основном, такие планы есть у работодателей IT и финансовой сферы, а также у компании, предоставляющих услуги бизнесу. Меньше всего готовы заниматься обучением представители строительной отрасли.

Каждый третий работодатель (33 процента) намерен в новом году обучать своих сотрудников. Об этом они сообщили исследователям портала Rabota.ru в ходе опроса, посвященного планам работодателей на 2019 год. В нем приняло участие 300 работодателей. Каждый мог выбрать несколько вариантов ответов, - пишет "Российская газета".
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#Сокращение

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