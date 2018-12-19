сегодня, 09:09
В Липецке сбили 17-летнюю девушку - водитель скрылся
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 6 человек.
В Липецке около восьми часов утра на улице Петра Смородина водитель неустановленного автомобиля вне пешеходного перехода допустил наезд на 17-летнюю девушку, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
В Липецке около шести часов вечера на улице Терешковой 65-летняя женщина за рулем «Ниссана» допустила наезд на стоящий «Фольксваген» под управлением 51-летнего водителя. В ДТП пострадала 54-летняя пассажирка второй иномарки. С травмами ее госпитализировали.
В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 917 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 63.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 598 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.