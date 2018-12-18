Спорт

сегодня, 20:08

Липецкий тхэквондист в Воронеже уложил семерых (ФОТО)

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#Тхэквондо
Липецкий тхэквондист в Воронеже уложил семерых (ФОТО)

Его примеру последовали и другие бойцы клуба "Дар", ставшие победителями и призерами Кубка соседней области.

Липецкие тхэквондисты из клуба «Дар» стали не только гостями и полноправными участниками, но и победителями открытого Кубка соседней Воронежской области.

В столице Черноземья на додянг выходили спортсмены разных возрастов. Пример младшим товарищам подал Андрей Кирьянов, который занял первое место среди взрослых в весовой категории до 58 кг.

Его примеру последовали и кадеты (2005-07 г.р.), например - Александр Аксенов в весовой категории до 49 кг. В первый день соревнований он одержал четыре победы над соперниками из Воронежа и Белгорода. На следующий день липчанин выдержал еще три боя с представителями Воронежа и Воронежской области и из всех вышел победителем. Получается, что бойцу «Дара», чтобы подняться на верхнюю ступень пьедестала почета, пришлось «уложить семерых». При этом Аксенов во второй раз в карьере стал обладателем Кубка Воронежской области.

Среди кадетов первое место заняла Александра Кан (33 кг). Вячеслав Сыса (45 кг) стал вторым, а Максим Гостеев (53 кг) - третьим.

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Больше всего медалей завоевали самые младшие воспитанники «Дара» 2007-08 г.р. Александр Аксенов (свыше 45 кг) стал победителем соревнований; Егор Андреев (26 кг), Вадим Болотов (29 кг), Никита Малахов (38 кг) получили «серебряные» медали; Кирилл Булатников (26 кг), Руслан Виноградов (33 кг), Иван Тафинцев, Александр Невмержицкий (обо 35 кг), Матвей Курбатов (свыше 45 кг) завоевали «бронзовые» награды.

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В командном зачете по сумме выступления спортсменов всех возрастов тхэквондисты из Липецкой области заняли 3-е место. А по младшим юношам наши земляки стали победителями соревнований.

Подготовили спортсменов Андрей Плетнов, Владимир Козлов и Ульяна Романова.

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Клуб «Дар» - один из старейших в Липецкой области. Раньше он тренировался в собственном спортивном зале на улице Гагарина, теперь готовит воспитанников в спортивном зале ЛГПУ, детско-юношеском клубе «Фудзияма» и 55-й школе.

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#Тхэквондо

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