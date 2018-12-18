сегодня, 10:00
Вместо того чтобы строить они стихи читают
До Нового Года осталось 14 дней.
Мы решили подвести итоги уходящего года, и поняли, что Вам необходимо увидеть именно это.
Чтобы создать больше Новогоднего настроения наша компания АО "Ремстройсервис" арендовала у город48 этот новостной блок.
Мы не будем использовать его в рекламных целях, а просто поделимся с Вами теплым Новогодним поздравлением от команды АО «Ремстройсервис»!
Прежде чем перейти к просмотру, мы хотим напомнить, что до конца этого года мы дарим возможность Вам и Вашей семье приобрести квартиру от Ремстройсервис на выгодных условиях, которые бывают всего один раз в год!
Приходите к нам за Вашей квартирой прямо сейчас или звоните по телефону 51-63-93.
Подробности www.rss48.ru
Застройщик АО «Ремстройсервис»
Проектные декларации на сайте www.rss48.ru
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