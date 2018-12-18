Вместо того чтобы строить они стихи читают

До Нового Года осталось 14 дней.

Мы решили подвести итоги уходящего года, и поняли, что Вам необходимо увидеть именно это.

Чтобы создать больше Новогоднего настроения наша компания АО "Ремстройсервис" арендовала у город48 этот новостной блок.

Мы не будем использовать его в рекламных целях, а просто поделимся с Вами теплым Новогодним поздравлением от команды АО «Ремстройсервис»!

Прежде чем перейти к просмотру, мы хотим напомнить, что до конца этого года мы дарим возможность Вам и Вашей семье приобрести квартиру от Ремстройсервис на выгодных условиях, которые бывают всего один раз в год!

Приходите к нам за Вашей квартирой прямо сейчас или звоните по телефону 51-63-93.

Подробности www.rss48.ru

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Застройщик АО «Ремстройсервис»

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