Россия проведет стратегические учения в Арктике

Часть важных этапов крупномасштабных стратегических учений «Центр-2019» пройдет в Арктике — на территории от Новой Земли до Новосибирских островов.

Полноценное тестирование пройдет новая военная техника, разработанная для Заполярья. Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Север» уже начало подготовку инфраструктуры под учения. Как рассказали «Известиям» в Минобороны, стратегические учения «Центр-2019» состоятся в августе–сентябре следующего года.

Сейчас для маневров готовится инфраструктура. Создаются портовая и причальная зоны для переброски войск. В полном составе будут «воевать» две арктические мотострелковые бригады. Сухопутным силам предстоит действовать в сложных климатических условиях. Особое внимание уделят решению тактических задач, а также тыловому и техническому обеспечению в Арктике.

Будут представлены системы ПВО «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА», бронетехника МТ-ЛБВ, БТР-82А, танк Т-80БВ, боевая машина огневой поддержки и сопровождения «Торос», вездеходы ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. В учениях примут участие корабли Северного флота, атомные подводные лодки и морская авиация. Также привлекут береговые силы, в том числе ракетные комплексы «Бастион».