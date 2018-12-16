Ельчан познакомили с культурой Чечни

В городе воинской славы презентовали книгу чеченского министра и выступил ансамбль "Заманхо"

Как сообщает "Грозный-информ" , В Ельце состоялась презентация книги министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова «Грозный. Фактор КРА». Это второе издание, вышедшее в свет под авторством Джамбулата Умарова. Выход книги был приурочен к 200-летию со дня основания столицы ЧР.

Презентация прошла в теплой, дружеской атмосфере, в зале собралось более 700 гостей. Поздравить автора приехали политические и общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции Российской Федерации.

«Цель презентации в том, чтобы все понимали, что есть высшая ценность. А это - сохранение государства, избежание острых политических коллизий, выработка конструктивных взглядов, чтобы жить в безопасной, сильной экономически и политически, уважающей себя стране. Вот наша главная задача», - отметил в своем выступлении Джамбулат Умаров.

Также здесь была представлена «Песня о Грозном», музыкальная композиция, музыку для которой написал народный артист России, композитор Максим Дунаевский. Автором текста песни также является Джамбулат Умаров.

Мероприятие сопровождалось концертной программой чеченского ансамбля танца и песни «Заманхо» и Елецкого русского фольклорного ансамбля «Заваленки». Зрители с большим восторгом встретили выступление артистов ансамбля «Заманхо».

Ельчане в ходе встречи смогли приобщиться к истории столицы Чеченской Республики, а также к богатой культуре чеченского народа.