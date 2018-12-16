«МицуБаскет» уступил в новом дворце спорта на глазах героя кинофильма «Движение вверх»

"МицуБаскет" достойно бился, но сил на заключительную четверть не осталось из-за короткой скамейки.

Недавно созданный липецкий баскетбольный клуб «МицуБаскет» отправился на свой второй выезд в Тверь.

Местная команда не представлялась слишком грозным соперником. До визита липчан в восьми встречах в активе тверичей были 4 победы и 4 поражения. Но сегодня волжане сумели склонить статистику в свою пользу, обыграв липчан с разницей более, чем в два десятка очков - 93:70.

Липчане сохраняли шансы на благоприятный исход вплоть до заключительной четверти. В первых двух сетах чуть точнее были хозяева - 20:18, 24:21. Однако разница в пять очков к большому перерыву - это далеко не приговор. Третий игровой отрезок команды провели на равных - 19:19. А вот на четвертую часть поединка нашу команду уже не хватило. Нужно заметить, что «МицуБаскет» привез в Тверь 9 игроков, но молодые Дмитрий Борисов и Григорий Рулев (сын известной липецкой баскетболистки и тренера Татьяны Шараповой, прим.) сегодня на площадку не выходили. Получается, что липчане провели игру всемером.

В итоге заключительный отрезок хозяева оставили за собой - 30:12, обеспечив и победу и весомую разницу в счете.

Играющий тренер нашей команды Константин Бреев сегодня «ложился костьми» и, как и юный лидер Никита Полянский, не покинул площадку ни на одну секунду. Бреев и стал самым результативным в нашей команде, положив в общую копилку 19 очков. Столько же набрал и Андрей Романенко.

Результативность остальных: Полянский - 16, Евгений Чеботарев - 12, Дмитрий Неклюдов - 4. Сергей Мельгунов и Сергей Жданов очков не набрали.

У соперников феерил Павел Хребтов - 23 очка.



Отметим, что сегодняшний матч стал первым. который прошел в реконструированном спортивном зале Тверского государственного технического университета. По такому случаю прошла красочная церемония открытия спортивного сооружения, на котором почетным гостем стал олимпийский чемпион Иван Едешко - тот самый, который отдал "пас ХХ века" Александру Белову в финале Игр-1972 со сборной США. Белов на последних секундах принес победу сборной СССР - 51:50. Недавно по мотивам той игры был снят фильм "Движение вверх".





Иван Едешко.

После 5-ти проведенных матчей в активе «МицуБаскета» 3 победы и 2 поражения. В своей истории наша команда пока не потерпела ни одного двойного поражения, поэтому будем надеяться, что завтра в Твери мы возьмем реванш.

Фото vk.com/bballdesnogorsk

