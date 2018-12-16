С пьедестала — прямо в космос

16-летний вольтижер Даниил Кубарьков обожает мотивирующие фильмы о великих спортивных победах и не любит цирк.

Десятиклассник школы № 51 Даниил Кубарьков считать умеет очень хорошо, как-никак, отличник. Однако все свои спортивные награды до сих пор не сосчитал, условно определив их количество как «очень много».Многие родители хотели бы знать секрет, как воспитать из своего ребенка чемпиона и вообще человека успешного, твердо знающего, чего он хочет в жизни, и идущего к этой цели. Но даже если такой секрет существует, то вряд ли он универсален для всех.Даниил Кубарьков, который уже почти 8 лет на всех российских соревнованиях по вольтижировке берет только первые места, признается, что с детства был очень активен. Родители, наблюдая за сыном, поняли: даже просто катаясь на санках со снежной горки и гоняя со сверстниками в футбол, он явно демонстрирует задатки хорошего спортсмена.- Однажды моя мама увидела, как один мальчик, ученик конноспортивной школы, делал акробатические трюки на движущейся лошади. Ей очень захотелось, чтобы и я так сумел. Так меня начали водить на занятия конным спортом, мне тогда было 6 лет, - рассказывает Даниил.В конноспортивном клубе «Кони-Л», где начал свой путь нынешний спортсмен Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва, самым юным ученикам лет по пять. И первые шаги в конном спорте для всех одинаковые: перед занятием обязательно нужно вычистить своего коня скребницей и щеткой, расчесать челку и гриву, угостить припасенным лакомством.Поначалу маленьким спортсменам кажется, что крепить на лошади сбрую — дело ужасно сложное. Сейчас Даниил может оседлать и взнуздать коня практически с закрытыми глазами: почистить животное, разместить на спине вальтрап (покрывало под седло), на него гелевую подушку, потом уже седло, забинтовать ноги коню, чтобы защитить суставы и сухожилия, потом надеть уздечку.- Лошади — животные трудолюбивые. Часто видно, что лошадь хочет работать, двигаться и потому охотно дает себя взнуздать, - комментирует Даниил.За десять лет спортсмену довелось работать с разными лошадьми. Сначала был Каприз, потом Колыбель, сейчас Даниил вольтижирует на соревнованиях на широченной спине коня латвийской породы по кличке Виллис.Кстати, для вольтижировки подойдет не всякий конь. Четвероногий спортсмен должен быть крупный, легкоупряжной породы, рослый, с широкой просторной спиной, чтобы было где разгуляться. Характер предпочтителен нордический — животное должно спокойно и адекватно реагировать на то, что наездник на его спине не сидит спокойно, а все время вертится и принимает сложные позы.- Вольтижировку я выбрал потому, что мне было мало обычной выездки, - рассказывает Даниил. - Это было нечто новое, необычное, нечто большее, чем просто конный спорт.Тренер Даниила Надежда Логунова замечает: гимнастические и акробатические трюки на движущейся лошади в СССР были обязательной дисциплиной в любой конноспортивной школе.- Вольтижировка — это специальная физическая подготовка спортсмена-конника, - говорит Надежда Леонидовна. - Все маститые советские спортсмены выполняли эти упражнения. Потом на долгие годы вольтижировка была у нас забыта. В Европе же школа и традиции вольтижировки очень сильны, это очень популярная спортивная дисциплина. У нас она начала активно возрождаться лет 15 назад — потому и была для всех чем-то новым, свежим.Надежда Леонидовна рассказывает: если дефицита любви к лошадям юные наездники не испытывают, то проблемы с физподготовкой бывают, что для конника недопустимо. Вольтижировка в этом плане — настоящая панацея: гимнастика на спине коня позволяет держать в тонусе мышцы и тренировать равновесие.Даниил признается: конечно, падать с коня поначалу доводилось, но неудачи не напугали ни его, ни маму. Что не удивляет, наверное, потому и сын «кремень», что у мамы сильный характер. Даниил говорит: мама понимает, что я буду профессионалом. А значит, встал, отряхнулся и все сначала: заскок, сед базовый, руки в стороны, упражнение «мельница» (поворот на корпусе лошади на 360 градусов путем переноса ног), выход на колени, «скамейка», стойка на ногах и так далее. И так — каждый день, кроме понедельника.Вообще ежедневный распорядок Даниила выдержит не каждый. Подъем в пять утра, утренняя пробежка, летом после пробежки — заплыв в речке, потом ОФП на турнике — на уличной спортплощадке, затем завтрак дома, а уж дальше — тренировка на манеже.- Летом ложусь спать в 10 вечера — спортсмену нужен сон, чтобы восстанавливать силы. Во время учебы из-за уроков ложусь обычно в 12 ночи, - невозмутимо комментирует Даниил. А как иначе в 16 лет стать мастером спорта и войти в сборную России по конному спорту, как наш удивительный герой.Сам юноша признает — да, он действительно от природы очень целеустремленный, потому такие самоограничения его не напрягают. Помогают вдохновиться и хорошие фильмы: среди любимых у Даниила киноленты «Время первых», «Легенда №17», «Салют-7», «Тренер». Грандиозные достижения, спортивные успехи исторического масштаба, невероятные прорывы в развитии человечества — вот что волнует нашего 16-летнего спортсмена. Отсюда и мечта — когда-нибудь попасть в состав экипажа космического корабля.- Но кроме мечты, которая выглядит несбыточной, у меня есть цель: я хочу продолжить свою карьеру, поступив в институт физкультуры и спорта в Москве. Возможно, в будущем я стану тренером, а потом — инженером. Буду проектировать конноспортивные комплексы, оборудование для ухода за лошадьми, манежи. Придется получить дополнительное образование, конечно, но я люблю учиться, - делится планами парень.А вот чего наш герой категорически не любит, так это цирк — лошадей жалко. У цирковых лошадей жизнь не мед.Очередную награду к своей коллекции Даниил прибавил совсем недавно: в октябре он занял первое место на чемпионате и первенстве России в Тверской области, подтвердив свой статус лучшего вольтижера страны в юношеской категории.В 2019 году липецкий спортсмен планирует покорить новую высоту — сейчас он готовится к международному турниру в Чехии — своим первым международным соревнованиям за границей.А в это время подрастает молодая смена. Младший брат Даниила Илья, которому сейчас 10 лет, тоже занимается вольтижировкой и тоже успешно. Все говорит о том, что фамилию Кубарьков в контексте спортивных успехов мы с вами услышим еще не раз.Ранее в рубрике «Люди GOROD48»: