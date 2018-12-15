Дверь в любую точку мира, новый клип The Prodigy, книга Сергея Бодрова-младшего

Говорят, интернет-зависимость — новый бич современного общества. Мы же, потирая руками покрасневшие от света монитора глаза, уверяем вас: гораздо худший бич для интеллигентного человека — это дефицит информации и интеллектуальной подпитки. А потому мы снова предлагаем вам очередную порцию наших рекомендаций, как с пользой провести время в Сети.

1.Дверь в любую точку мира.

Не все знают, что в Интернете есть тайная дверь, которая может привести вас в самую неожиданную точку мира. «Постучались» курсором — и моментально переместились, при этом оставшись на своей родной планете (013 в Тентуре, налево от Большой Медведицы).

Например, можно попасть в один из залов Центра Гетти — музея в Лос-Анжелесе, или магазин горнолыжного оборудования в швейцарских Альпах, а то и в хижину капитана Роберта Скотта в Антарктиде. Сам руководитель британской антарктической экспедиции умер с товарищами от голода и холода, а строение, которое было его штабом, возведенное на мысе Эванса в 1911 году, сохранилось. С помощью панорамного изображения можно исследовать все ее уголки и увидеть, как выглядел быт исследователей Антарктиды в начале ХХ века.

Ссылка на сайт - http://ww3.safestyle-windows.co.uk/the-secret-door/

2. «Вятский модник»

Мир огромен и разнообразен и не надо ехать в Бог весть какие дебри, чтобы найти нечто удивительное. На сайте «Такие дела» мы прочли материал о человеке необычной судьбы.

Виктор Казаковцев, кутюрье из народа, прославился благодаря своей склонности к эпатажным нарядам, которые он мастерит себе сам и «выгуливает» на улицах Кирова.





фото takiedela.ru.

«Он у нас ку-ку!» - говорят соседи. Но мы считаем, что границы между «куку» и «не куку» сильно размыты. Виктор Казаковцев, человек-перфоманс, за свою долгую жизнь испытал все — и боль от непонимания и неприятия окружающих, и вдохновение, и распад семьи, и всероссийскую славу (однажды он стал героем программы Первого канала).

3. «Бойцовский клуб» от «The Prodigy»

Также мы решили, что иногда нам не чужда некоторая отвязность. Может быть, и вам тоже? Небольшая порция адреналиновой электронной музыки от британского коллектива «The Prodigy» кого-то заставит вспомнить свою подростковую клубную пору, а другому откроет просвет в другой мир, в чуждую прежде музыкальную среду.

Заметим, что альбом, в который вошла песня Timebomb Zone, называется No Tourists (Никаких туристов). Основатель группы Лиэм Хоулетт пояснил так: «Это о людях, которые в основном плывут по течению из-за своей лени, — «туристах». Они идут по проторенным дорожкам в стремлении сохранить комфорт. Мы сами никогда не были туристами и старались делать свою музыку, не похожую на других».

4. Скоро в доме каждого кошатника

Каждый поживший, опытный кот знает: если весь год вести себя примерно, то где-то зимой получишь от хозяев шикарный подарок — огромное дерево, увешанное всяким блестящим и шуршащим, и даже с бегающими огоньками. Просто парк развлечений для кота, хочешь лазай, хочешь мишуру поедай, сколько влезет. Любому ясно, что добрый хозяин так заботится о своем котике, чтобы он чувствовал себя леопардом, охотился и напрыгивал, а потом повалил наконец эту самую елку и стал звездой Ютьюба.

5. Такого Сергея Бодрова-младшего мы прежде не знали.

На днях вышла в свет книга актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, пропавшего вместе с киноэкспедицией в Кармадонском ущелье во время обвала.

Почитателей таланта Сергея, ассоциирующих актера с его образом Данилы Багрова, героя фильмов «Брат» и «Брат-2», ждет сюрприз — издание открывает нам совершенно иную сторону личности кумира поколения 90-х.

«Сережа был доброжелателен, воспитан и образован, говорил на четырех европейских языках, хорошо рисовал, в детстве писал рассказы, позже — сценарии, много работал, очень любил жену и детей, — рассказала мама актера, Валентина Бодрова. — Снимаясь в кино, он защитил кандидатскую диссертацию в Московском университете».

Опубликована именно диссертация Сергея Бодрова-младшего, посвященная архитектуре и живописи эпохи Возрождения. Она иллюстрированная, текст скорректирован минимально. Новое издание можно приобрести через Интернет.

А здесь можно посмотреть документальный фильм, посвященный Сергею Бодрову-младшему и истории создания дилогии Алексея Балабанова «Брат». Кадры со съемок, воспоминания друзей и коллег — все здесь.

6. Новогодний стол — блюда, идеи, дизайн

Каждый раз перед праздником не знаете, чего бы приготовить этакого? Ничего страшного, мы тоже не знаем, поэтому ищем идеи в Сети. Не надо изобретать велосипед, кто-то уже продумал рецепты за нас, высчитал вес ингредиентов и даже позаботился о красивой подаче.

В этой подборке — праздничные блюда из разряда здорового питания. Говорят, без майонеза не менее вкусно, чем с майонезом.

7. «Если едешь в Сан-Франциско, вплети в волосы цветы»

99 лет назад в этом день, 15 декабря, в штате Нью-Йорк, США, появился на свет некто Макс Ясгур. Вырос, возмужал, стал фермером. Казалось бы — нам-то что с того? А то, что именно этот фермер летом 1969 года предоставил свой участок земли для проведения легендарного трехдневного рок-фестиваля «Вудсток». На фестиваль съехались почти полмиллиона человек, утроив гигантскую пробку, для полуголой, длинноволосой публики пели The Who, Дженис Джоплин, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Карлос Сантана и другие группы и музыканты, вошедшие в историю.

Фестиваль «Вудсток» пришелся на пик расцвета движения хиппи. Еще немного — и «дети цветов» остригут «хайр», переоденутся в костюмы и вернутся к реальной жизни.

Да, культ всеобщей любви и свободы естественным образом пошел на спад, зато какой яркой была последняя вспышка! Даже те, кто никогда не был хиппи, проникнется духом ушедшей эпохи, слушая песню Скотта Маккензи «Сан-Франциско», которую называют настоящим гимном этой субкультуры.

Кроме того «Вудсток» считают отправной точкой явления, которое назвали «сексуальной революцией». Кто бы спорил, достаточно посмотреть репортажные снимки профессиональных фотографов, работавших на фестивале.

http://fototelegraf.ru/342340-rokovye-devushki-festivalya-vudstok-1969-goda.html







Приятных выходных!

что еще посмотреть_почитать: