Общество

сегодня, 09:36

В Липецкой области отметили рост безработицы

26 1087
#безработица #труд
В Липецкой области отметили рост безработицы

Министерство труда проанализировало последние данные.

Липецкая область оказалась в числе регионов России — лидеров по росту числа безработных по данным с 28 ноября по 5 декабря 2018 года. Как сообщает Министерство труда РФ, численность официально зарегистрированных безработных граждан в стране составила 657 110 человек. Рост составил 0,7%.

В 64 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Чукотском автономном округе, Кировской, Магаданской, Липецкой, Воронежской, Астраханской, Тамбовской, Орловской областях, республиках Крым и Бурятия.

На начало декабря уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 0,86 % от численности экономически активного населения (на 1 декабря 2017 года – 1 %). Вместе с этим количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.
26 1087
#безработица #труд

Комментарии (24)

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И.Артамонов

6 минут назад
кисели всё врут, ты не понял почему вас имеют,во Франции люди себя уважают !
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кисели всё врут

9 минут назад
Вышедшим на улицы французам удалось добиться не только заморозки цен на бензин и электроэнергию, но и повышения МРОТ на €100 (до ≈€1300), а также ряда налоговых льгот. Но Путин и федеральные пропагандисты не перестают пугать нищих и обложенных налогами россиян фразой: «Вы что, хотите, как в Париже?» Ведь не дай Бог народ, наконец, поймет, что он может что-то решать... и заставлять власть быть государственной, а не наоборот.
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Ёлочка мне нравится

13 минут назад
Алтайский пенсионер в эфире местного телевидения очень жестко и грубо ответил на вопрос о новогодней елке. "Последний *** с солью доедаю, а вы: "Елочка мне нравится? Елочка?" - выругался мужчина. Видео с эмоциональной реакцией пенсионера на вопрос журналистов о новогодней елке в центре алтайского наукограда Бийск за короткое время набрало совокупных просмотров около 300 тыс. Издание "Толк" нашло мужчину и сумело расспросить его, чем он был так недоволен. Житель Бийска Вячеслав Степанович рассказал, что корреспонденты местного телеканала остановили его, когда он шел из гаража с ведром картофеля. Как выяснилось, у пенсионера два высших образования, а пенсия 10 000 рублей,половину которой платит отдаёт за услуги ЖКХ...
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Сойти с ума

14 минут назад
Работы вообще нет. А если в продавцы то там за грехи катарга.
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гость

24 минуты назад
ну все правильно, пенсионные реформы провели, естественно безработица будет расти, голосуйте дальше за ЕР !
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Коммунист

29 минут назад
Ж, что, не хотят "эффективные частные собственники" вас, рабов, высокооплачиваемой работой обеспечивать?
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Логика

29 минут назад
это не рост...это правда, которую сейчас перестали скрывать
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Ж

38 минут назад
Ну хоть что-то при путинском режиме стало расти..., Безработица !!!!!Вот и мощный комический рывок и рост Благосостояния
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Занятому

55 минут назад
Занятый, не кого не ставят. Предлагают вакансии на которые не кто не идёт,да и зарплата не соответствует заявленной даже в бюро, узнаёшь когда придёшь на производство ( в бюро 25-30, а на производстве 15-18 да со всеми переработками). Сам проверял.
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Раб

сегодня, 10:16
Заявлено вакансий 1,6 мил.едениц, а кто пойдёт за гроши работать? Что там предлагают и половины не платят,или зарплаты месяцами не выплачивают. Надбавки все урезали, про профиализм работника забыли вообще, да и за замещение 2 должности вообще не каких доплат и речи не может быть ( это в частности касается профессий связанных в строительстве, метало изготовлении).
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