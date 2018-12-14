Общество
сегодня, 09:36
В Липецкой области отметили рост безработицы
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Министерство труда проанализировало последние данные.
Липецкая область оказалась в числе регионов России — лидеров по росту числа безработных по данным с 28 ноября по 5 декабря 2018 года. Как сообщает Министерство труда РФ, численность официально зарегистрированных безработных граждан в стране составила 657 110 человек. Рост составил 0,7%.
В 64 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Чукотском автономном округе, Кировской, Магаданской, Липецкой, Воронежской, Астраханской, Тамбовской, Орловской областях, республиках Крым и Бурятия.
На начало декабря уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 0,86 % от численности экономически активного населения (на 1 декабря 2017 года – 1 %). Вместе с этим количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.
В 64 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Чукотском автономном округе, Кировской, Магаданской, Липецкой, Воронежской, Астраханской, Тамбовской, Орловской областях, республиках Крым и Бурятия.
На начало декабря уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 0,86 % от численности экономически активного населения (на 1 декабря 2017 года – 1 %). Вместе с этим количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.
26 1087
И.Артамонов
кисели всё врут
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