Олимпийская чемпионка наградила липецких легкоатлетов

Три наших спортсмена стали призерами турнира на призы Елены Слесаренко.

Липецкие легкоатлеты пообщались с легендарной спортсменкой и получили из ее рук награды крупных Всероссийских соревнований.

Это случилось в манеже Волгоградской государственной академии физической культуры, где прошел турнир на призы олимпийской чемпионки Елены Слесаренко. Липчане завоевали два «серебра» и одну «бронзу».

Слесаренко в 2004 году выиграла «золото» Олимпийских Игр в Афинах в прыжках в высоту, побив державшийся двадцать лет России - 2 метра 06 сантиметров.

Липецкие атлеты две медали завоевали в родном виде спорта Елены.

Данила Долин в пряжках в высоту у юношей 2001-2002 г.р. показал второй результат - 205 см и получил «серебро». Штурмовал наш земляк и планку на высоте 210 см, но потерпел неудачу. Победителем стал Владислав Кисляков из Белой Калитвы (Ростовская область), который как раз покорил отметку в 210 см. (У мужчин норматив кандидата в мастера спорта составляет 202 см, мастера спорта - 215).

Третье место занял Максим Бережной из Волгограда, а еще один липчанин Артем Никитин стал пятым - 185 см.

Наш Вадим Кузнецов среди юношей 2003-04 гг.р. «допрыгнул» до «бронзовой» медали - 170 см. Победил здесь Виталий Куракин из Волгограда, показавший результат на 10 см выше.

В беге на 400 метров в этой же возрастной группе Даниил Матвеев пришел к финишу вторым - 56,6, отстав на шесть сотых секунды от победителя Родион Дяченко из Котово Волгоградской. Итог - второе место.

В турнире на призы Слесаренко выступили более 500 спортсменов из Поволжья, юга и центра России.







Елена Слесаренко.

Турнир является одним из стартовых в этом сезоне: ребята потихоньку начинают набирать соревновательную практику. По ее итогам следует отбор в сборные команды на чемпионат России, – отметила олимпийская чемпионка.



Фото volgogradru.com и olympic-history.ru