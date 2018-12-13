Юный липецкий боец показал, как выиграть поединок одним ударом (ФОТО)

Липчане задали жару в домашнем открытом чемпионате и первенстве области.

Открытые чемпионат и первенство области по классической и лайт версиям универсального боя в этом году были посвящены Дню Героев Отечества (отмечается 9 декабря).

На ковер выходили не только местные боцы, но и гости из Тульской и Воронежской областей - всего более 150 человек.

Убедительную победу в командном зачете одержали липчане, завоевавшие 12 «золотых», 8 «серебряных» и 15 «бронзовых» наград.

Одним из лучших бойцов турнира стал липчанин Михаил Покачалов-младший, выступавший среди спортсменов 16-17 лет в весовой категории до 65 кг.







В концовке трудного полуфинального боя, когда еще ничего не было ясно, Михаил сумел вырвать победу нокаутом. Для этого ему понадобился один-единственный удар по печени (см. видео). Затем в финале Покачалов убедительно взял верх над чемпионом России по универсальному бою из Воронежа и заслуженно стал победителем соревнований.

Отметим, что Михаил - сын известных родителей. Его мама неоднократно становилась чемпионкой России по различным видам боевых единоборств, является действующей чемпионкой мира по универсальному бою. Папа - мастер спорта по рукопашному бою Михаил Покачалов-старший.







Подготовили липецких победителей и призеров тренеры Данила Голисаев, Илья Кульков и Артем Гуляев.