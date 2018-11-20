Спорт

23 минуты назад

Непобедимая Покачалова выиграла чемпионат мира и стала Заслуженным мастером спорта (ФОТО)

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#Универсальный бой #Евгения Покачалова
Непобедимая Покачалова выиграла чемпионат мира и стала Заслуженным мастером спорта (ФОТО)

Евгения выиграла три боя и ни разу не ошиблась в метении ножа и стрельбе.

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Многократная чемпионка России по различным видам единоборств Евгения Покачалова завоевала еще один громкий титул. В Медыни Калужской области она стала чемпионкой мира по универсальному бою.

Евгения провела три очень непростых боя. Во всех поединках она выиграла у своих соперниц по полосе препятствий, при этом ни разу не промахнувшись в стрельбе из пистолета и метании ножа. Выходя на ринг, она уже имела преимущество в два очка.

В финале Евгения встречалась со спортсменкой из Молдовы и уже во втором раунде два раза отправила соперницу в нокдаун, после чего та отказалась от продолжения боя.

Как сообщила GOROD48 Евгения Покачалова, победа в чемпионате мира позволила ей выполнить норматив Заслуженного мастера спорта РФ по универсальному бою.

В соревнованиях приняло участие около 200 спортсменов из 37 стран.

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#Универсальный бой #Евгения Покачалова

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