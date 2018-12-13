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Жительница Тирасполя ищет в Липецке пропавшего три года назад брата

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#пропавший без вести
Жительница Тирасполя ищет в Липецке пропавшего три года назад брата

Мужчина уехал в Москву на заработки и исчез.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница приднестровского города Тирасполь Ольга. Девушка ищет в Липецке своего брата Станислава Савицкого, который 3 года назад уехал в Россию на заработки и пропал.

- Станислав жил с семьей в Тирасполе. В 2015 году он уехал на заработки в Москву, ставил там заборы. Через три месяца после отъезда Станислав перестал выходить на связь, - рассказывает Ольга.

Родственники начали искать Станислава в Орле, там у семьи есть квартира; мужчина в ней зарегистрирован. Но по этому адресу Станислава не оказалось. Весточка о пропавшем появилась у родственников недавно. Друг Станислава сообщил, что тот в Липецке. Но больше ничего рассказывать не захотел.

Приметы Станислава Юрьевича Савицкого: 29 лет, рост примерно 180 см, худощавого телосложения, карие глаза, коротко стриженные темные волосы. Всех, кто имеет сведения о мужчине, просят сообщить информацию по номеру +37377542257 (Ольга).
758
#пропавший без вести

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