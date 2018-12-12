Сергей Черезов: «СБУ – это «Белые каски», те еще фейкоделы»

Сегодня ряд украинских СМИ обвинили липчанина, в недавнем прошлом переселенца из Донбасса, в организации покушений на проукраинских активистов.

- Служба безопасности Украины подозревает главу российской организации «Землячество Донбасса» (Липецк, Россия) Сергея Черезова в организации покушений на украинских активистов в Херсоне. Об этом говорится в судебных материалах, - сообщили «Українськi Новини». - В документах указано, что в ноябре СБУ задержала жителя города Литина (Винницкая область) по подозрению в покушении на руководителя штаба херсонского областного отделения политической партии «Национальный корпус» и на руководителя общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы «Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области» в мае текущего года.

При этом, правоохранители не дали преступнику осуществить убийство начштаба «Нацкорпуса», заранее подменив на холостые патроны в его охотничьем ружье.

Следствие считает, что указанные преступления организованы Сергеем Черезовым - уроженцем Стаханова (Луганская область), проживающим в Липецке (Россия) и возглавляющим «Землячество Донбасса».

- И смех, и шок, после прочтения этого опуса, - рассказал GOROD48 Сергей Черезов. – То же самое я испытал четыре года назад, когда попал в базу данных бандеровцев – «Миротворец». – Кому-то явно не дает покоя деятельность «Землячества Донбасса»… Все это время меня в соцсетях просто донимали какие-то тролли из Украины. И угрожали, и проклинали. Вот, видимо и сляпали какой-то фейк. СБУ, судя по их работе, это такие же фейкомёты как «Белые каски» в Сирии и Ираке. Вспомните недавний фокус с убийством и воскрешением российского журналиста-перебежчика Аркадия Бабченко, и все станет ясно. Какой Херсон? Я на Донбассе-то давно не был, уже гражданин России несколько лет, а тут херсонщину приплетают, где у СБУ настолько все под контролем, что наша «москальская» муха не пролетит, а тут прям организация покушений на активистов целых формирований украинских националистов. Мало им провокаций в Керченском проливе, уже кругом мерещатся «москали» и «сепары». Добрались до моей скромной персоны. Мне это льстит в некоторой степени, делают из меня какого-то супердиверсанта, но, с другой стороны, не знаешь, что ожидать в таких случаях…