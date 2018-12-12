Общество

сегодня, 15:12

Свинья, поющая шансон, счастливым сделает мой дом!

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#стословсулицы
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Свинья, поющая шансон, счастливым сделает мой дом!

Торговцы трусами, елочной мишурой, шерстяными носками и лампадным маслом не уходят с главного проходного двора Липецка.

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Пешеходный переход у Центрального рынка, по сути, единственный в городе, через который ходят люди. И не просто ходят, а ходят табунами! Как модно говорить сейчас, здесь бешеный трафик. Кто из нас не попадал в заторы на этой дороге, когда ни тпру, ни ну! И все из-за того, что отовсюду пешеходов теснят торгаши. И как ни бьются городские власти с этой бедой, а превозмочь ее не в силах.

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В этом году, например, только управление потребительского рынка мэрии выписало за несанкционированную уличную торговлю 4000 протоколов. А есть же еще и областное подобное ведомство.

- Это - бич всех городов. Победить уличную торговлю в местах высокого пешеходного трафика невозможно. У этих торговцев какие-то инновационные лотки, которые они собирают вместе с товаром за несколько секунд и уходят, когда начинается наш рейд, - cказал мне на брифинге начальник управления потребительского рынка мэрии Антон Мамонов, отвечая на вопрос о том, сколько же ещё времени нужно чиновникам, чтобы освободить от коробейников подземный переход у Центрального рынка, площадь Мира, площадь Победы, пешеходный переход у Октябрьского рынка.

Но в сентябре этого года выяснилось вообще невероятное: оказывается, подземный переход у Центрального рынка... ничей! Об этом депутатам горсовета сообщила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова. Она сказала, что переход, построенный еще в 2000 году, не стоит на балансе мэрии! И в то же время МУ «Управление главного смотрителя Липецка» тратит бюджетные деньги на содержание этого объекта. Возникают резонные вопросы: кому торгующие в нем бабки платят за свой бизнес бабки? С кем арендаторы подземных магазинчиков заключают договоры аренды?

Сегодня я узнал ответ на вопрос, который поставил в тупик и депутатов, и чиновников, хотя ответ на него можно найти в ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» или регистрационной палате.

- У всех павильонов площадью либо шесть квадратных метров, либо двенадцать есть собственники. Я - одна из них. На этот подвал у меня есть, как на квартиру, право собственности. Вот - электрический счетчик, по которому я плачу ГЭСКу. Также я плачу все налоги как индивидуальный предприниматель. Ну, еще и по 500 рублей «за крышу» бывшим милиционерам, которых не взяли в полицию. Но они и тогда, 15 лет назад, с нас деньги трясли, и сейчас продолжают. А попробуй не заплати! Так однажды кто-то сделал - и его закуток подожгли. Чтобы не было эксцессов, платим рэкетирам, сколько говорят, - говорит одна из собственниц павильончиков в переходе.

Предпринимательница крайне недовольна тремя обстоятельствами. И все три - вне ее компетенции. Во-первых, она - враг государства. Ведь государство заявляет о поддержке малого бизнеса, но она в свои 55 лет еще не заработала нужных баллов для выхода на пенсию. «Почему учительнице за год работы начисляют один балл с копейками, а мне - ноль целых и сколько-то десятых?» Во-вторых, ее выводит из себя нечестная конкуренция «тех, что на ступеньках». Реализаторов, которые вообще не платят никаких налогов, а от этого демпингуют по-черному. Они-то и вызывают негодование как горожан, так и чиновников, которые никак не могут победить коробейников, имеющих свою систему оповещения о рейдах и мгновенно улетучивающихся с появлением проверяющих. Ну, и третья ее беда - падение реальных доходов населения:

- Несколько лет назад в это время перед Новым годом я нанимала продавца, и мы работали не разгибаясь. А вчера первый покупатель зашел ко мне в пятом часу дня. Народ ужасно обеднел. Вот перед вами заходила мама с дочкой, долго приценялись ко всему, а купили пару носков. Денег у людей нет. Поэтому уже пару лет я работаю одна.

Праздничного настроения, кстати, в переходе не чувствуется. Нет и ранее привычного ажиотажа. Веселит публику разве что китайская свинья, восточный символ 2019 года. Игрушка знает пять песен, и все - шансон! Стоит музыкальное порося 1500 рублей. Люди на него смотрят, ржут, приценяются и уходят.

- Да сижу тут, чтобы дома одной не куковать! Какая уж тут торговля, - говорит 77-летняя бабушка, продающая церковный товар.

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Ее рабочий стаж - 47 лет. «Как пришла 18-летней на хлебозавод, так и ушла с него в 65 лет». Пенсия бывшего хлебопека - 9 000 рублей. Бабушка с изумлением узнает, что президент Франции Макрон объявил о прибавке к пенсиям французов с нового года по 100 евро. «Это ж сколько на наши?» Узнала, что больше 7 000 рублей, и пригорюнилась. Мол, о нас-то кто вспомнит? Зарабатывает бабушка по 10 рублей на каждой иконке и бутылочке лампадного масла. В Путина она верит. Верит в боженьку.

- Хорошо, живу в ста метрах отсюда, а если бы на автобусе ездила, так и не взялась бы и вовсе за эту торговлю, - говорит пенсионерка.

Ее товарка с шерстяными носками возраст не указывает и прячет лицо в носовой платок. Товар ей дают тамбовские родственники. «Купили за пять тысяч вязальную машину, ну и молотят!» А она сама иногда вяжет из козьего пуха детские носочки. И продает по 150 рубликов. «Да была у меня когда-то коза, вот и начесала». Новый пух бабулька не покупает. Она, кстати, всю жизнь проработала на железной дороге где-то на Соколе, и ее пенсия не дотягивает до 10 тысяч.

- Рази ж он поймет простого человека? - говорит старушка.

Он - это врио губернатора Игорь Артамонов. Здесь, в «подземке», все знают о его заработках в Сбербанке. И этому обстоятельству не рады.

Что же толкает женщин еще не пенсионного возраста на торговлю товаром, который «киреевские» (областные чиновники) запросто могут конфисковать, да еще и оштрафовать по соответствующей статье КоАП на 5 000 рублей?

- А вы меня на ужин пригласите? А мою дочь вместо вас на работу возьмут? - наседала на меня женщина с трусами.

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Да, они боятся. И даже, говорят, были сердечные приступы у кое-кого от налетов контролеров. Но на работу на приличные места их уже в 50 лет не берут. А торговать на городских рынках они не хотят. Мол, чего там заработаешь? Вот и стоят весь день они «на измене» в ожидании нежданных гостей с китайским товаром. С теми же свиньями, которые атакуют пешеходов отовсюду: как игрушки, мужские трусы, календари…

Игорь Луговой
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4 702
#стословсулицы
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Комментарии (4)

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жительница

56 секунд назад
Не от хорошей жизни бабульки торгуют. Займитесь прямыми обязанностями, господа чиновники, видать от нечего делать, шляются гонять бабулек.
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БОГ ДОЖДЯ

15 минут назад
позор тербунскому колхозану!!!!!!!!!!!
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Власть

24 минуты назад
расписывается в бессилии! Очень печально! Тогда зачем нам за наши деньги такая амеба? Можно, сколько угодно сочувствовать всем, но надо признать, что этот переход - рассадник всего! И горожане, и приезжие не понаслышке знают это мерзкое место! Чиновники! Не пора ли власть употребить?
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12

54 минуты назад
пусть стоят, кому они мешают?
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