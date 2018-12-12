197 человек признаны потерпевшими в Липецке по делу «Городских касс»

Правобережный районный суд Липецка начал слушание дела о мошенничестве в отношении директора организации по приему платежей «Горкасса -Л» 31-летней Надежды Гужва. Женщина работала в «Городских кассах» главным бухгалтером, а также была директором образованной на руинах организации «Горкассы-Л».

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Гужве ставят в вину преступление по ст.159 ч.3 УК РФ («Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения»). Если вина подсудимой будет доказана, то ей грозит до шести лет заключения. Надежда Гужва столкнулась с потерпевшими в холле суда. Женщина утверждает, что пропавших денег не видела: «Я сама еле свожу концы с концами. Я два года живу как в аду».



Потерпевшими по делу проходят 197 человек. Сегодня в зал суда пришли лишь с десяток из них, по большей части - пенсионеры, желающие вернуть свои кровные, исчезнувшие в «Горкассе-Л». Истории потерпевших одинаковы. Они оплатили коммунальные счета в пунктах приёмов платежей, а потом стали получать квитанции с указанием долга. В среднем каждый пострадавший лишился платежей за один-два месяца. Собравшиеся в суде потерпевшие мало верят в то, что смогут вернуть свои деньги. Часть из них уверена - организация с ведома больших начальников увела платежи в оффшоры, а им, простым людям, придётся выплачивать все долги. У кого-то из пропавшего платежа в 700 рублей вырос долг в 8 000 рублей.



История «Горкассы-Л» тесно связана со скандально известными «Городскими кассами», организацией в начале 2010-х годов развернувшей в Липецке целую сеть пунктов приемов платежей. Чаще всего офисами «Городских касс» были ларьки вблизи от остановок транспорта. Ими обычно пользовались те, кто не любил духоты и тесноты отделений банков и почты. В конце месяца в киоски выстраивались большие очереди из липчан с квитанциями в руках.



В конце марта 2015 года в головные офисы «Городских касс» в Липецке и Воронеже нагрянули силовики. Руководителей «Городских касс» подозревали в создании преступной схемы по заработку на коммунальных платежах. Собирая наличные с населения, организация не сразу перечисляла деньги конечным получателем, а «прокручивала» их. По подсчетам силовиков, теневой оборот денежных средств составил 5 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности - около 170 млн рублей.



В местах жительства и работы подозреваемых, а также в офисах задействованных в схеме организаций провели около 50 обысков. Правоохранители изъяли большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных в различных валютах на сумму свыше 140 млн рублей, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. 13 фигурантов дела были задержаны.



После визита силовиков ларьки «Городских касс» закрылись, часть платежей не дошла до ресурсоснабжающих организаций. Липчанам начали приходить квитанции с долгами по ЖКХ. Учредитель ООО «Городские кассы» Руслан Гончар утверждал, что бывшие сотрудники «Городской кассы» фактически разграбили организацию по причине отсутствия какого-либо контроля со стороны учредителей, которые находились в воронежском СИЗО и не могли ни на что повлиять. Кроме того, по его данным исчезли 30 млн рублей платежей липчан. Пропажу денег Гончар считает делом рук своих подчиненных, которые переоформили на себя весь бизнес и оставили начальников и рядовых липчан с носом.



Вместо «Городских касс» в Липецке появилась сеть пунктов приема платежей «Горкасса-Л». Директором организации выступила Надежда Гужва. Ранее женщина работала главным бухгалтером в «Городских кассах». Сеть «Горкасса-Л» просуществовала недолго, уже в апреле 2016 года пункты приема платежей были закрыты. Через месяц в полицию начали поступать первые заявления от липчан, чьи деньги потерялись в системе «Горкассы-Л». Сейчас потерпевшими по делу о мошенничестве признаны около 200 человек.



Добавим, что в 2016 году было запущено банкротство «Городских касс», но тогда компания смогла выплатить все долги кредиторам, и процесс закрыли. В 2018 году региональный арбитраж признал за «Городскими кассами» вину в неосновательном обогащении. Организацию обязали вернуть партнерам свыше 65 млн рублей.