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Происшествия
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сегодня, 20:20
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В столкновении трех автомобилей пострадала женщина-водитель
«ГАЗель» врезалась в остановившийся для поворота «Фольксваген».
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, женщина-водитель «Фольксвагена» госпитализирована.
Движение на этом участке дороги осуществляется в штатном режиме.
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