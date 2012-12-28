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Происшествия
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34 минуты назад
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Мужчина с молотком и стаместкой сломал новый контейнер для сбора текстиля
Отдел полиции №4 проводит проверку.
— Мужчина с молотком и стамеской выломал дверцу, высыпал содержимое контейнера и намеревался загрузить металлический бак в личный автомобиль. Его действия зафиксированы на камеру. Сотрудники «ЭкоПром-Липецк» обратились в правоохранительные органы, — сообщили в «ЭкоПром-Липецк».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от владельцев контейнера зарегистрировано, отдел полиции №4 начал его проверку.
Контейнер в микрорайоне «Звёздный» установлен только 30 марта. Сейчас бак непригоден для использования — сломана дверца, повреждено покрытие. Такой бак стоит 70 000 рублей.
Добавим, что сейчас в Липецке 14 точек сбора текстиля. В специальные накопители жители города могут сдать ненужную одежду и домашний текстиль. Все собранное сырье направляется переработчику. На предприятии текстиль сортируется: то, что может быть использовано повторно, направляется в магазины секонд-хенд, непригодные для использования вещи идут на обтирочную ветошь или регенерированное волокно.
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