Мужчина с молотком и стаместкой сломал новый контейнер для сбора текстиля

Отдел полиции №4 проводит проверку.

Один из новых контейнеров для сбора текстиля возле дома №2 по улице Музыки испортил вандал. Мужчина был застигнут c поличным сотрудниками «ЭкоПром-Липецк», которые приехали забирать вторсырье.— Мужчина с молотком и стамеской выломал дверцу, высыпал содержимое контейнера и намеревался загрузить металлический бак в личный автомобиль. Его действия зафиксированы на камеру. Сотрудники «ЭкоПром-Липецк» обратились в правоохранительные органы, — сообщили в «ЭкоПром-Липецк».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от владельцев контейнера зарегистрировано, отдел полиции №4 начал его проверку.Контейнер в микрорайоне «Звёздный» установлен только 30 марта. Сейчас бак непригоден для использования — сломана дверца, повреждено покрытие. Такой бак стоит 70 000 рублей.Добавим, что сейчас в Липецке 14 точек сбора текстиля. В специальные накопители жители города могут сдать ненужную одежду и домашний текстиль. Все собранное сырье направляется переработчику. На предприятии текстиль сортируется: то, что может быть использовано повторно, направляется в магазины секонд-хенд, непригодные для использования вещи идут на обтирочную ветошь или регенерированное волокно.