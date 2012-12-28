Пьяный водитель ударил инспектора ДПС и получил штраф в 100 000 рублей

Избежать лишения прав также не удалось.

Чаплыгинский районный суд осудил водителя за применение силы в отношении полицейского (по части первой статьи 318 УК РФ): мужчину оштрафовали на 100 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 10 ноября прошлого года мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции и предложили ему проследовать в служебный автомобиль для составления протокола. Водитель был пьян, а проходить медосвидетельствование отказался.Но одним отказом дело не закончилось. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, водитель применил силу – ударил полицейского локтем в грудь.Но к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения его все же привлекли: ещё в ноябре прошлого года мужчину оштрафовали за это на 30 000 рублей и лишили прав на полтора года. Теперь добавилась ещё и судимость по уголовной статье.