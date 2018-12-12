Общество

сегодня, 09:52

Липчане начали отказываться от жизни в долг

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#кредит #кредитная история
Липчане начали отказываться от жизни в долг

Кредитками стали пользоваться реже, но весомее.

В сентябре 2018 года самая большая доля кредитных карт с «нулевой» утилизацией (держатели не стали прибегать к использованию кредитных средств) в регионах РФ была отмечена в Липецкой области (34,3%), сообщает Национальное бюро кредитных историй. Аналогичная тенденция прослеживается в Чувашской Республике (34,1%), Республике Мордовия (33,4%) и Республике Татарстан (33,2%), а также в Ульяновской области (33,1%).

Обратная динамика сложилась в Чеченской республике (15,6%), Республике Дагестан (17,6%), Республике Ингушетия (19,1%), Кабардино-Балкарской Республике (22,3%) и Республике Карачаево-Черкессия (22,9%). Там эксперты зафиксировали самую низкую долю «нулевой» утилизации. В Москве доля кредитов с «нулевой» утилизацией составила 28,3%, а в Санкт-Петербурге - 26,5%.

- Снижение доли кредитных карт, держатели которых не пользуются кредитными лимитами по ним, на наш взгляд, обусловлено улучшением риск-менеджмента со стороны кредиторов, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Дело в том, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе, благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. Таким образом, кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами.

Вместе с этим по данным НБКИ, средний размер кредита в Липецкой области в октябре 2018 года составил 41 320 рублей. Эта величина с июня 2018 года выросла на 22,1%. Рост этого значения в среднем по России составил 8,4%, размер кредита — 50 000 рублей.
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#кредит #кредитная история

Комментарии (5)

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Гость

9 минут назад
С этих карт, особенно сбербанковских, столько уже денег * ...ли, что люди боятся их в * .
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паша

27 минут назад
кредиткой надо пользоваться только при покупках в интернете - чтобы не рисковать своим основным счетом. и после покупки надо сразу возвращать деньги на кредитку
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позорно нищая держава

37 минут назад
623 долларов сша или 550 евро
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28

сегодня, 10:10
Ушлые продажники втюхивают их просто кому не лень, в том числе и людям, которые заведомо ими никогда не воспользуются. У самого таких штуки 3 было - одну к ипотеке всучили, остальные уж не помню. Никогда ими не пользовался и даже в страшном сне боюсь себе такое представить. Ипотеку отдал, кстати.
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Банкир

сегодня, 10:09
Слава Богу - поумнели!
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