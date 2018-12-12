Липчане начали отказываться от жизни в долг

Кредитками стали пользоваться реже, но весомее.

В сентябре 2018 года самая большая доля кредитных карт с «нулевой» утилизацией (держатели не стали прибегать к использованию кредитных средств) в регионах РФ была отмечена в Липецкой области (34,3%), сообщает Национальное бюро кредитных историй. Аналогичная тенденция прослеживается в Чувашской Республике (34,1%), Республике Мордовия (33,4%) и Республике Татарстан (33,2%), а также в Ульяновской области (33,1%).



Обратная динамика сложилась в Чеченской республике (15,6%), Республике Дагестан (17,6%), Республике Ингушетия (19,1%), Кабардино-Балкарской Республике (22,3%) и Республике Карачаево-Черкессия (22,9%). Там эксперты зафиксировали самую низкую долю «нулевой» утилизации. В Москве доля кредитов с «нулевой» утилизацией составила 28,3%, а в Санкт-Петербурге - 26,5%.



- Снижение доли кредитных карт, держатели которых не пользуются кредитными лимитами по ним, на наш взгляд, обусловлено улучшением риск-менеджмента со стороны кредиторов, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Дело в том, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе, благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. Таким образом, кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами.



Вместе с этим по данным НБКИ, средний размер кредита в Липецкой области в октябре 2018 года составил 41 320 рублей. Эта величина с июня 2018 года выросла на 22,1%. Рост этого значения в среднем по России составил 8,4%, размер кредита — 50 000 рублей.