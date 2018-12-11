Липецкие хоккеисты забросили соперникам восемь шайб

Наша команда буквально смела с площадки череповецкий «Металлург».

У липецких любителей хоккея есть законный повод для гордости за свою команду. Сегодня липчане на своей площадке буквально «растерзали» непростого соперника - череповецкий «Металлург», входящий в систему клуба КХЛ «Северстали» - 8:1.

Липчане забрасывали шайбы на любой вкус: в большинстве, в меньшинстве, в равных составах, при помощи буллита.

Красноречива статистика бросков по воротам в первом периоде - 23-3 (в створ ворот - 15-2) в пользу липчан. Правда, до перерыва зрители увидели всего одну шайбу, которую под конец периода на 19-й минуте в большинстве забросил Иван Попов, переправивший шайбу с «пятачка» в сетку. Отметим, что несколькими секундами ранее Андрей Болотов попал в штангу, так что гол, как говорится, «назревал».

Во втором периоде не прошло и пяти минут, как «Липецк» получил право на буллит, который реализовал Попов и оформил «дубль»- 2:0.

Всего через полминуты неугомонный Попов сделал передачу на Александра Ковальского, который переправил шайбу в сетку - 3:0. По сути, результат был сделан, и раскрепостившийся «Липецк» начал играть в свое удовольствие. Еще до второго перерыва Ильдус Сулейманов на 35-й минуте завершил быстрый розыгрыш шайбы - 4:0.

Уже на 49-й секунде третьего периода Анатолий Енин вновь наказал гостей за удаление, случившееся еще в предыдущей двадцатиминутке - 5:0. Затем у «Липецка» на скамейку штрафников поехал Глеб Смолин, но в неравных составах забили вовсе не «металлурги», а наши ребята. Ковальский увенчал голом быструю ответную атаку и сделал счет - 6:0.

Седьмую шайбу на 49-й-й минуте вновь в большинстве забросил Демид Небылов, которого партнеры вывели на пустые ворота. Через минуту с небольшим Небылов вернул «должок» партнерам, сделав голевую передачу на Эдуарда Юзбашяна - 8:0.

«Металлург» хватило лишь на шайбу престижа, которую на 54-й минуте провел Владислав Кузнецов. Тем самым гости все-таки подпортили настроение липецкому вратарю Александру Шелкову, лишив того второго «сухаря» подряд. Напомним, что вчера Шелков оставил свои ворота в неприкосновенности в первой игре, которую липчане выиграли - 2:0.

Теперь 18 и 19 декабря наша команда в Новомосковске Тульской области сыграет с местным НХК.