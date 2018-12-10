Спорт

сегодня, 20:31

МХК «Липецк» обыграл «Металлург»

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#Хоккей #МХК "Липецк"
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МХК «Липецк» обыграл «Металлург»

Судьбу матча решили голы во втором периоде.

Только что во дворце спорта «Звездный» раздалась финальная сирена, возвестившая о победе липецкой дружины в матче Национальной Молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) над сильным соперником - «Металлургом» из Череповца со счетом 2:0.

Соперники входят в структуру подготовки клуба КХЛ «Северсталь», поэтому матч не мог оказаться легкой прогулкой. Липчане это отлично понимали, поэтому с первых минут обрушили град атак на ворота приезжей команды. Защитник Никита Фирсов уже на 2-й минуте щелчком от синей линии проверил бдительность своего тезки вратаря Трифонова. Отличную возможность забить на 8-й минуте упустил Петр Лагутин, находясь в непосредственной близости от ворот.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, но статистика бросков по воротам красноречива - 18-7 в пользу «Липецка».

Гости такого темпа не выдержали. Очередное (уже третье по счету) удаление у «Металлурга» привело к долгожданному голу. Липчане умело разыграли большинство в чужой зоне на 24-й минуте и с передачи Егора Сафронова шайбу в сетку отправил Александр Ковальский.

А на «экваторе» игры - на 30-й минуте реабилитировался за прошлый промах Лагутин. Он изящно обыграл вратаря и поставил эффектную точку в очередной атаке - 2:0.

В третьем периоде «Липецку» пришлось потрудиться. Наша команда четырежды (!) оставалась в меньшинстве, но выстояла. Голкипера Александра Шелкова нужно поздравить с «сухарем», а всю команду похвалить за самоотверженность.

После двух домашних поражений от ярославского «Локо-Юниора»  липчане просто не могли проиграть очередной матч. «Липецк» поднялся в первую «пятерку» команд, а второй домашний матч с командой Череповцы состоится завтра.

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#Хоккей #МХК "Липецк"
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Комментарии (1)

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олег

23 минуты назад
молодцы!так держать! Стадион мертвый! молчат,боятся крикнуть!
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