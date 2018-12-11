Общество
27 минут назад
Липчане исправно оплачивают услуги ЖКХ
Жители региона находятся в числе самых ответственных плательщиков страны.
Эксперты финансового университета при Правительстве РФ оценили объемы долгов россиян за коммунальные услуги. Итоги исследования, основанного на данных Росстата, представила «Российская газета». Наибольшие проблемы с платежами имеют многодетные семьи, имеющие трех и более детей, неполные и молодые семьи.
Меньше всего семей, испытывающих трудности с платежами по услугам ЖКХ, живут в Приморском крае, в Ивановской, Липецкой, Тверской областях, в Севастополе и Камчатском крае. Здесь доля семей, имеющих проблемы с оплатой ЖКХ, менее 1%, указывает издание. Обратная ситуация - у жителей южных регионов. Так, о больших проблемах с нехваткой денег для оплаты услуг ЖКХ заявили 33,8% жителей Ставропольского края и 28,5% жителей Кабардино-Балкарии.
Чаще всего сложно платить за «коммуналку» многодетным семьям. О проблемах заявили 16,8%. Копят счета за ЖКХ 15,8% неполных семей и 12,3% молодых семей.
Меньше всего семей, испытывающих трудности с платежами по услугам ЖКХ, живут в Приморском крае, в Ивановской, Липецкой, Тверской областях, в Севастополе и Камчатском крае. Здесь доля семей, имеющих проблемы с оплатой ЖКХ, менее 1%, указывает издание. Обратная ситуация - у жителей южных регионов. Так, о больших проблемах с нехваткой денег для оплаты услуг ЖКХ заявили 33,8% жителей Ставропольского края и 28,5% жителей Кабардино-Балкарии.
Чаще всего сложно платить за «коммуналку» многодетным семьям. О проблемах заявили 16,8%. Копят счета за ЖКХ 15,8% неполных семей и 12,3% молодых семей.
Он самый
Липчанин