сегодня, 17:00
Каждый десятый вызов в Липецке на номер «112» – ложный
Каждый четвёртый звонок на единый номер экстренных служб поступает с просьбой о помощи, каждый седьмой – о консультации и каждый десятый оказывается ложным – в региональном центре обработки вызовов системы «112» подвели итоги работы за полугодие.
За подобные действия грозит административная ответственность – штраф до 1,5 тысяч рублей (сейчас в Госдуме рассматривают законопроект об ужесточении наказания). Если же одновременно с вызовом специализированных служб злоумышленник сообщает о террористическом акте, он несет уже уголовную ответственность, ст. 207 УК РФ предусматривает: серьёзный штраф, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо до трех лет принудительных работ. Как отмечают специалисты, современные технологии позволяют быстро вычислять местоположение звонивших и применять санкции, сообщает пресс-служба администрации Липецка.