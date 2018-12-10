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Каждый десятый вызов в Липецке на номер «112» – ложный

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#спасатели
Каждый десятый вызов в Липецке на номер «112» – ложный

Каждый четвёртый звонок на единый номер экстренных служб поступает с просьбой о помощи, каждый седьмой – о консультации и каждый десятый оказывается ложным – в региональном центре обработки вызовов системы «112» подвели итоги работы за полугодие.

За последние 6 месяцев на  номер «112» в Липецкой области поступило более 316 тысяч звонков. Оперативные действия специалистов помогли спасти 1920 человек. Как отмечают в региональном центре обработки вызовов, своевременный выезд экстренных служб крайне важен для любого, кто их ожидает. Однако есть те, кто не осознает этого, они совершают ложные вызовы, занимают телефонную линию и препятствуют работе специализированных структур. Во втором полугодии 2018 года каждый десятый звонок относился именно к этой категории. Большую часть (4564) операторы отклонили как «детскую шалость». Такие проступки специалисты разделяют на два основных вида: первый, когда родители дают малышам телефоны без SIM-карты, и они, играя, нажимают SOS-кнопку экстренного вызова; второй, более опасный, когда ребята старшего возраста осознанно сообщают о мнимом происшествии.

За подобные действия грозит административная ответственность – штраф до 1,5 тысяч рублей  (сейчас в Госдуме рассматривают законопроект об ужесточении наказания). Если же  одновременно с вызовом специализированных служб злоумышленник сообщает о террористическом акте, он несет уже уголовную ответственность, ст. 207 УК РФ  предусматривает: серьёзный штраф, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо до трех лет принудительных работ. Как отмечают специалисты, современные технологии позволяют быстро вы­числять местоположение звонивших и применять санкции, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
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#спасатели

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