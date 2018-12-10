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сегодня, 12:22
Учителям и врачам планируют запретить принимать подарки
Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты.
Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, предполагающий запрет на получение учителями и сотрудниками медучреждений любых подарков, сообщил РИА Новости руководитель департамента развития госслужбы минтруда Дмитрий Баскак.
Сейчас антикоррупционные стандарты касаются только федеральных служащих. Новый же документ предусматривает распространение ограничений на ряд должностей в учреждениях, подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления. Это касается в том числе и объектов здравоохранения и образования. Ранее учителям и врачам запрещалось принимать подарки дороже трех тысяч рублей. Если законопроект будет принят, то педагогам и врачам можно будет дарить только цветы; учителям - еще канцелярские принадлежности.
В законопроекте особое внимание уделяется завхозам, главным бухгалтерам и руководителям учреждений образования и здравоохранения. Они будут обязаны сообщать о своих доходах и расходах и просить у вышестоящего начальства разрешения на занятия предпринимательской деятельностью.
Сейчас антикоррупционные стандарты касаются только федеральных служащих. Новый же документ предусматривает распространение ограничений на ряд должностей в учреждениях, подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления. Это касается в том числе и объектов здравоохранения и образования. Ранее учителям и врачам запрещалось принимать подарки дороже трех тысяч рублей. Если законопроект будет принят, то педагогам и врачам можно будет дарить только цветы; учителям - еще канцелярские принадлежности.
В законопроекте особое внимание уделяется завхозам, главным бухгалтерам и руководителям учреждений образования и здравоохранения. Они будут обязаны сообщать о своих доходах и расходах и просить у вышестоящего начальства разрешения на занятия предпринимательской деятельностью.